Chủ tịch TPHCM: Họp là để giải quyết vấn đề chứ không phải bàn tới, bàn lui

Sáng 16/1, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, kinh tế - xã hội của TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều thành tựu đáng tự hào. Hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 đều đạt và vượt cao; dù tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng nhưng nền tảng để hướng tới tăng trưởng hai con số trong thời gian tới là rất rõ ràng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Nhiều “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay như các khu “đất vàng” bỏ hoang đang dần được tháo gỡ. Trước mắt, thành phố đầu tư các công viên công cộng phục vụ người dân đón Tết, tạo hiệu ứng tích cực về chính trị và xã hội, hợp ý Đảng - lòng dân.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, nhiều công trình phúc lợi xã hội chỉ cần có sự cam kết giữa chính quyền, người thụ hưởng và nhà đầu tư là có thể triển khai nhanh, hiệu quả. Cách làm mới này tạo sự hưởng ứng tích cực của các nhà tài trợ cho các dự án như cầu đi bộ, công viên, công trình cộng đồng.

Đặc biệt, việc chuyển tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy quản trị được xem là bước tiến quan trọng, là nền tảng cho phát triển lâu dài.

“Chăm lo tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp hiện hữu chính là giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hoàng Quy).

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sệt dù đã giảm so với trước đây nhưng vẫn còn một số trường hợp. Tình trạng này thể hiện ngay trong những cuộc họp do lãnh đạo thành phố chủ trì.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp đi họp hoặc cử cán bộ am hiểu. Người đi họp phải nghiên cứu trước tài liệu và không chấp nhận tình trạng cán bộ đi họp mà không nắm.

“Đi họp phải nắm được công việc, không thể đến họp mà nói việc này của người này, người kia chứ không phải của tôi. Họp là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để bàn tới bàn lui, đẩy qua đẩy lại”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng, tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Từng cơ quan phải rà soát, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhằm bảo đảm TPHCM phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm đầu tàu kinh tế cả nước.