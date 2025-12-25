Ánh sáng nghệ thuật hồ Gươm thắp sáng không khí Giáng sinh ở Hà Nội

Từ 18h tối 24/12, đông đảo người dân và du khách đã tập trung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để chờ đón Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật hồ Gươm - tháp rùa.

Phương án chiếu sáng nghệ thuật được triển khai đồng bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử của khu vực trung tâm Thủ đô.

Chương trình do UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức được vận hành, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị trong dịp lễ cuối năm, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật của Hà Nội chào đón Tết Dương lịch 2026

Hồ Gươm rực sáng, thu hút hàng nghìn bạn trẻ và người dân đêm Noel (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Đúng 20h, các cụm ánh sáng đủ màu sắc được kích hoạt quanh khu vực hồ Gươm với trung tâm là tháp rùa, nhiều người dân và du khách ghi lại hình ảnh bằng điện thoại.

Trẻ nhỏ theo gia đình chăm chú dõi theo các mảng ánh sáng chuyển động, thể hiện sự tò mò, hồn nhiên trước khung cảnh mới lạ.

Không gian được tổ chức phục vụ cộng đồng, kết hợp nét cổ kính của Tháp Rùa, cầu Thê Húc với công nghệ ánh sáng hiện đại, tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa về đêm cho người dân và du khách. Chương trình được tổ chức vào các buổi tối, kéo dài từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026.

Lê Thùy Dương (19 tuổi) biết đến buổi trình diễn ánh sáng thông qua mạng xã hội và quyết định đến xem trực tiếp. Dương cho biết, việc tổ chức chương trình vào dịp Giáng sinh và cận Tết Dương lịch góp phần tạo không khí vui tươi, đồng thời mang thêm một lựa chọn tham quan, vui chơi cho người dân trong những ngày cuối năm.

Cùng thời điểm, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nhộn nhịp cảnh người dân ra đường vui chơi, hòa vào không khí Giáng sinh.

Nhiều du khách nước ngoài đến du lịch Hà Nội dịp này cũng hòa vào không khí Giáng sinh cùng người dân Thủ đô.

Dòng người quây quần bên ngoài Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Đến khoảng 22h45, do xuất hiện mưa nhỏ, nghi thức thánh lễ không thể tổ chức tại khu vực sảnh nhà thờ như mọi năm. Tuy vậy, hàng nghìn người vẫn đứng dự thánh lễ Giáng sinh, cùng hát thánh ca và cầu nguyện bình an trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang.