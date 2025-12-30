An Giang: Gần 80% đơn khiếu nại được giải quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 30/12, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, bộ máy HĐND tỉnh An Giang hiện có 109 người, cùng với 7.921 đại biểu HĐND cấp xã. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, HĐND tỉnh đã tổ chức tổng cộng 72 kỳ họp, bao gồm cả giai đoạn trước và sau sáp nhập.

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, HĐND 2 tỉnh (An Giang và Kiên Giang cũ) đã ban hành 789 nghị quyết, chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, thu- chi ngân sách, phí và lệ phí, giáo dục đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, văn hóa - thể thao và du lịch, xây dựng, lao động - thương binh, xã hội và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Bên cạnh 10 cuộc giám sát chuyên đề về quản lý đất công, bảo hiểm y tế và an ninh trật tự, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh còn thực hiện 77 cuộc giám sát thường lệ để đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, HĐND tỉnh cũng tiếp nhận hơn 2.500 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó tỷ lệ giải quyết từ các cơ quan thẩm quyền đạt trên 78%.

Qua quá trình rà soát và đối chiếu quy định pháp luật, đã có 748 đơn đủ điều kiện xử lý. Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện chuyển 597 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời ban hành 151 văn bản hướng dẫn và giải thích trực tiếp cho công dân đối với những trường hợp đơn không đủ điều kiện hoặc đã được giải quyết đúng pháp luật trước đó.

Phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) là phường đông dân nhất cả nước (Ảnh: Phương Vũ).

Trong tổng số đơn thư được chuyển đi, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết dứt điểm 585 đơn, đạt tỷ lệ 78,20%. Các đơn thư còn lại hiện đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu trong bối cảnh vô cùng khó khăn khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gây áp lực chưa từng có lên hoạt động của chính quyền và đòi hỏi các đại biểu dân cử phải đưa ra những quyết sách kịp thời để bảo vệ đời sống người dân.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, đến giai đoạn cuối nhiệm kỳ, khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính để hình thành tỉnh An Giang mới cũng chính là thời điểm mà các đại biểu từ cả 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang cùng nhau vượt qua những khác biệt, trăn trở để đặt lợi ích chung lên trên hết, cùng có trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong một không gian phát triển rộng lớn hơn.

Khép lại nhiệm kỳ này, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, khẳng định những kết quả đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để chuẩn bị tâm thế cho một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng xây dựng An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.