An Giang thông qua 4 nghị quyết quan trọng về thu chi ngân sách

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh An Giang diễn ra ngày 9/12 đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác tài chính - ngân sách năm 2026 và đặt ra định hướng cho giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, các nghị quyết được thông qua bao gồm: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; Phân bổ ngân sách địa phương năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp sáng 9/12 (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên lần này hướng tới tăng cường phân cấp và mở rộng tính chủ động cho các địa phương, đặc biệt là cấp xã.

Đồng thời, điều này cũng đặt ra trách nhiệm cân đối thu - chi, nâng cao kỷ luật - kỷ cương và tăng cường tự chủ tài chính của chính quyền cấp xã trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được dự toán là hơn 32.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách địa phương là trên 59.000 tỷ đồng, với mức bội chi 87,2 tỷ đồng được giữ trong giới hạn cho phép.

Chi đầu tư phát triển được bố trí trên 15.000 tỷ đồng, tập trung nguồn lực lớn để thúc đẩy hạ tầng kỹ thuật và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.

Tỉnh ưu tiên tăng chi cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo - những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Riêng giáo dục được tỉnh chi lên tới hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi thường xuyên.