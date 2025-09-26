Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Giang Thanh Khoa

Hôm nay, HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 3 nhằm xem xét và quyết định nhiều nội dung trọng yếu, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kỳ họp cũng thông qua 14 tờ trình, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, tổ chức bộ máy và biên chế, các cơ chế, chính sách về tài chính - xã hội, quốc phòng.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất tổng số biên chế cán bộ, công chức và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách sau khi sắp xếp là 70.420 biên chế.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Giang Thanh Khoa. Thông tin này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố trước đó, ông Khoa thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 kể từ ngày 1/9.

Sau hợp nhất giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, UBND tỉnh An Giang có ông Hồ Văn Mừng làm Chủ tịch; 5 Phó Chủ tịch, bao gồm bà Nguyễn Thị Minh Thúy cùng các ông Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ và Ngô Công Thức.

HĐND tỉnh An Giang cũng đã đưa ra thảo luận, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tại kỳ họp. Việc điều chỉnh này là 1 trong 14 nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh thông qua.

Theo đó, tỉnh quyết định giảm hơn 700 tỷ đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/7/2025 của HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3 (Ảnh: Hoàng Duật).

Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 26.000 tỷ đồng; tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là hơn 80.000 tỷ đồng.

HĐND cũng thống nhất điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp, khu, khóm đội trưởng là 2,7 triệu đồng/người/tháng; tổng kinh phí dự kiến hơn 4,9 tỷ đồng/tháng (khoảng 59,22 tỷ đồng/năm).