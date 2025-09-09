Ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1K giáp ranh TPHCM và Đồng Nai

Chiều 9/9, cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ khiến suối Siệp dâng cao, đoạn quốc lộ 1K giáp ranh TPHCM và Đồng Nai ngập sâu. Đặc biệt khu vực cầu Hang, nước ngập gần nửa mét khiến nhiều ô tô gầm thấp và xe máy không thể đi qua.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1K (Ảnh: Hoàng Bình).

Mưa lớn, cộng với dự án chống ngập khu vực cầu Hang trên quốc lộ 1K đang thi công, nhà thầu chặn một làn xe tạo thành "nút thắt cổ chai" khiến dòng xe ùn tắc kéo dài từ 2 hướng TPHCM và Đồng Nai. Người dân đã quyết định quay xe tìm hướng đi khác để tránh ùn tắc trên quốc lộ 1K.

Anh Lê Văn Khánh (phường Đông Hòa, TPHCM) cho biết: "Bình thường khu vực cầu Hang đã ùn tắc do ảnh hưởng từ công trình thi công dự án chống ngập, hôm nay mưa lớn, nước dâng cao, nhiều ô tô không qua được nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Xe tôi chỉ nhích từng đoạn, gần 30 phút vẫn chưa qua được khu vực cầu Hang".

Khu vực suối Siệp ngập nước chiều 9/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện, cơ quan chức năng thi công lắp đặt 24m cống băng đường quốc lộ 1K. Sau đó sẽ hoàn trả mặt bằng đường chính và bắt đầu thi công dẫn dòng nước hai bên cống.