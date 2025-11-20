Mua đất từ cơ quan thi hành án, làm sao để được cấp sổ đỏ?

Theo bà Thủy, gia đình đã sinh sống ổn định và xây dựng nhà trên mảnh đất này. Hiện gia đình chỉ còn biên bản bàn giao đất trên thực địa, có chữ ký của chính quyền địa phương, trưởng thôn, đại diện Phòng Giao thông - Xây dựng. Các giấy tờ khác do thời gian đã lâu nên bị thất lạc.

Bà thắc mắc làm thế nào và phải đáp ứng những điều kiện gì để gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Người phụ nữ cho biết thêm, khi đến Trung tâm Hành chính công liên phường để hỏi, bà được yêu cầu xuất trình nhiều loại giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại gia đình không còn những giấy tờ này.

Vấn đề cấp sổ đỏ khi mua đất từ cơ quan thi hành án được người dân quan tâm (Ảnh minh họa: Dân trí).

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và hồ sơ kèm theo.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không thể trả lời chi tiết, mà chỉ đưa ra ý kiến về nguyên tắc.

Theo Bộ này, pháp luật đất đai hiện hành đang áp dụng Luật Đất đai năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành, bao gồm Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP…

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, không vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 139 Luật Đất đai, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai thì được thực hiện theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.