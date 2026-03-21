5 người tự ứng cử không đạt số phiếu, 18 người ngoài đảng vào Quốc hội

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết tổng số người ứng cử là 863 người, tổng số đại biểu trúng cử là 500 người. Trong số nhân sự do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử.

"Kỳ bầu cử này bầu đủ 500 đại biểu trong một lần, không phải bầu lại, không phải bầu thêm", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh đây là một thành công rất lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại họp báo (Ảnh: Hải Long).

Về số lượng đại biểu tái cử, ông Đông cho biết có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử khóa XVI. Ngoài ra, có 17 đại biểu của các khóa trước (từ khóa XI đến XIV tiếp tục tham gia khóa XVI.

Như vậy tổng cộng có 247 người từng là đại biểu Quốc hội, còn lại là đại biểu lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Cũng theo thống kê, đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), tăng so với nhiệm kỳ trước.

Về đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%). Tỷ lệ này, theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, chưa đạt so với kỳ vọng đề ra.

Chia sẻ về kỳ vọng với các đại biểu khóa mới, ông Đông cho hay trong 500 đại biểu trúng cử, 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chỉ chiếm 0,4%.

"Với trình độ đào tạo cao như thế, chúng tôi hy vọng các đại biểu trẻ sẽ sớm tiếp cận môi trường nghị trường để cống hiến cho đất nước, đóng góp vào xây dựng pháp luật và thực hiện nghiêm lời hứa của mình trước cử tri", ông Đông nói và cho biết ở những khóa trước, nhiều đại biểu trẻ qua 2-3 kỳ Quốc hội đã lên đến thứ trưởng, bộ trưởng...

Thông tin thêm về cơ cấu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhấn mạnh cơ cấu thành phần ĐBQH khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Quang cảnh buổi họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả bầu cử (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, tỷ lệ ĐBQH dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả của những người tự ứng cử ĐBQH, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết cả 5 trường hợp người tự ứng cử ĐBQH đều không đạt đủ số phiếu.

“Qua kết quả tổng hợp, 5 người tự ứng cử đều không đạt số phiếu và đã không trúng cử", ông Đông nói.

Theo ông Đông, các nhiệm kỳ trước có 1-2 người tự ứng cử trúng cử và khi trở thành ĐBQH đã hoạt động rất đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả cao.