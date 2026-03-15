Cử tri trên cả nước hân hoan đi bầu cử

Từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên khắp cả nước, hàng chục triệu cử tri đã tới điểm bầu cử để bỏ những lá phiếu tín nhiệm đầu tiên, thực hiện quyền công dân của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, có mặt từ sớm tại điểm bầu cử số 2 phường Ba Đình để tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hải Long).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cử tri đại diện người cao tuổi trong phường Ba Đình thực hiện bầu cử, bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu tại điểm bầu cử số 2 phường Ba Đình (Ảnh: Hải Long).

Sau khi thực hiện quyền bỏ phiếu của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi nhân dân và cử tri phường Ba Đình có mặt tại điểm bỏ phiếu (Ảnh: Như Ý).

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu số 26 phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (Ảnh: Việt Trung).

Tại điểm bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ (TP Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và nhân dân địa phương bỏ phiếu bầu trong không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông" (Ảnh: Nhật Bắc).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 14 xã Hóc Môn, TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 14 phường Ba Đình (Ảnh: Đinh Trọng Hải).

Cùng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu số 11 phường Phú Thượng (TP Hà Nội).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bỏ những lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử khu vực số 16 phường Đại Mỗ, Hà Nội. Sau đó, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại điểm bỏ phiếu số 7 phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Quốc gia Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thực hiện bỏ phiếu bầu (Ảnh: Quang Vinh).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tổ bầu cử thuộc ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Trương Hải Long bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).

Tại đảo Trường Sa, không khí bầu cử của các cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng nhân dân trên đảo diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Trước đó, tại các điểm đảo, nhà giàn đã thực hiện bầu cử sớm và đảo Trường Sa là điểm cuối trên quần đảo Trường Sa diễn ra bầu cử vào sáng nay (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đồng bào dân tộc Hà Nhì và cử tri điểm bầu cử thôn Lao Chải, Sín Chải (Y Tý, Lào Cai) thực hiện quyền nghĩa vụ công dân trong sáng nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận tại xã miền núi Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), toàn xã có 16 khu vực bỏ phiếu với gần 7.000 cử tri. Cử tri tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Hrê có mặt tại các khu vực bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình (Ảnh: Quốc Triều).

Tại Đà Nẵng, chị Bùi Thị Thúy Vy (19 tuổi), dân tộc Cơ Tu, háo hức lần đầu khoác lên mình trang phục truyền thống để tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Hải Vân. Thúy Vy chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu nên cảm thấy rất tự hào và hồi hộp. "Em đã tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu. Em mong những người được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, chị Vy nói (Ảnh: Hoài Sơn).

Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, các tổ bầu cử tại Quảng Trị đã tổ chức hỗ trợ để cử tri có thể bỏ phiếu ngay tại nhà, tạo điều kiện để mọi người đều được tham gia ngày hội non sông.

Trong ảnh, Tổ bầu cử tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ cụ bà gần 100 tuổi bỏ phiếu tại nhà (Ảnh: Nhật Anh).

Một số cử tri đặc biệt như người cao tuổi, người bệnh hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại ở tổ bầu cử số 1 (phường An Khánh, TPHCM) được tổ bầu cử hỗ trợ bằng thùng phiếu di động, nhằm đảm bảo mọi người đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Khoảng 8h30, tổ bầu cử mang thùng phiếu di động đến nhà cử tri Nguyễn Ngọc Lập (SN 1947, ngụ phường An Khánh) để hỗ trợ bà thực hiện quyền bầu cử do sức khỏe không đảm bảo để đi lại (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hoà thượng Trần Kiến Quốc, trụ trì chùa Kom Pong Chum đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 tại ấp An Nghiệp (xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ). Hoà thượng cho biết, hoạt động bầu cử là quyền lợi của công dân vì chọn ra người tài đức xứng đáng nên trước thời điểm bầu cử chính quyền các cấp đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng để cử tri nắm rõ.

Xã Nhơn Mỹ là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống ở TP Cần Thơ, tập trung nhiều nhất là ở ấp An Nghiệp. Trong đó, số lượng cử tri người Khmer ở ấp An Nghiệp là hơn 1.500 người (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Thạch So Ra Da, cử tri lần đầu đi bầu cử cho biết, anh biết việc bầu cử là quyền lợi của công dân nên từ sáng sớm đã tranh thủ thu xếp công việc để địa điểm bỏ phiếu.

"Khi đến nơi tôi được cán bộ hướng dẫn quy trình sau đó phát phiếu bầu chọn. Mỗi người được phát 3 lá phiếu, trên đó có tên 5 ứng cử viên, mình chọn 2 người trong số đó. Trước khi bầu chọn tôi có đọc kỹ tiểu sử mỗi người để chọn ra người xứng đáng, đủ năng lực, tài đức", anh So Ra Da nói (Ảnh: Bảo Kỳ)

Tại Khu vực bỏ phiếu số 1, khu vực 3, phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), các cử tri là nhà sư, tăng sinh trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ đã có mặt tại điểm bỏ phiếu từ rất sớm.

Tăng sinh Danh Tâm (quê ở An Giang, hiện học lớp 11 của trường) cho biết, đây là lần đầu tiên sư được cầm lá phiếu đi bầu cử nên sư rất vui. Đi bầu cử không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của người công dân. Sư mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, gần gũi với nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của đời sống nhân dân (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Hoà chung với không khí “ngày hội non sông”, Linh mục Lưu Ngọc Hùng, quản giáo xứ Tiếp Võ và Linh mục Nguyễn Huy Hoàng (nghỉ hưu tại giáo xứ Tiếp Võ) cùng đông đảo giáo dân đến tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại điểm bầu cử nhà văn hóa Tổ dân phố 7 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hơn 40 thương binh nặng bị liệt nửa người của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) đã cùng lên đường đi bỏ phiếu bằng xe lăn 3 bánh, vốn là “đôi chân” đã gắn với các bác nửa đời người. Công tác bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu ở Tổ bầu cử số 10, Ban bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh của các bác thương binh được hỗ trợ sát sao bởi cán bộ Trung tâm và chính quyền địa phương (Ảnh: Minh Nhật).

Cùng hơn 2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An, 924 người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thuộc tổ bầu cử số 14, phường Vinh Hưng, Nghệ An đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung, tổ bầu cử bố trí các hòm phiếu phụ đưa vào tận buồng giam để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu bầu chọn người đại diện cho tiếng nói của mình trên các diễn đàn dân cử (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại điểm bỏ phiếu số 11 phường Phú Thượng (TP Hà Nội), cử tri lớn tuổi nhất là bà Phạm Thị Bắc (100 tuổi, 80 năm tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa). Bà Bắc được người thân đưa đi thực hiện quyền công dân và là người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm này (Ảnh: Hải Nam).

“Tôi luôn tin tưởng vào Quốc hội và các đại biểu do nhân dân bầu ra. Đại biểu phải là người có tâm, có trí tuệ, có trách nhiệm với tương lai đất nước; có phẩm chất đạo đức, hiểu biết sâu rộng và dám nói lên những điều nhân dân mong muốn. Tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều quyết sách đúng đắn để đất nước ngày càng phát triển”, Ông Nguyễn Hữu Có (95 tuổi, 78 năm tuổi Đảng, sống tại phường Yên Hòa) đã có 11 lần đi bầu cử, chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).