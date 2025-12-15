42 cây xanh gần hồ nước nổi tiếng Sóc Trăng đã bị đốn hạ

Ngày 15/12, thông tin từ UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), địa phương vừa có báo cáo bước đầu vụ nhiều cây xà cừ gần hồ nước nổi tiếng bị đốn chưa rõ nguyên nhân.

Theo UBND phường Sóc Trăng, qua kiểm tra trong khu văn hóa hồ Nước Ngọt cho thấy, có khoảng 42 cây xà cừ và một số cây khác đã bị đốn.

Nhiều cây xanh ở khu văn hóa hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đốn chưa rõ nguyên nhân (Ảnh: CTV)

Ghi nhận thực tế của địa phương, hiện trạng trên nền đất khu vực gốc cây xuất hiện dấu cắt mới (màu gỗ còn tươi), đường bê tông lối đi có các nhánh cây bị bỏ lại, còn số thân cây đã được vận chuyển đi.

Gần khu vực cây bị đốn không có camera, không phát hiện có người, không có công cụ để đốn cũng như phương tiện vận chuyển cây.

Tuy nhiên, qua xác minh từ nhiều nguồn, có một số người đã tổ chức đốn cây và có 7 lượt xe tải vận chuyển số cây đã bị đốn.

Theo UBND phường Sóc Trăng, khu văn hóa hồ Nước Ngọt do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ quản lý.

UBND phường và cơ quan công an phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác minh vụ việc; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các ngành chức năng xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, khu văn hóa hồ Nước Ngọt rộng khoảng 24ha (nằm tại trung tâm TP Sóc Trăng cũ, nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) được hình thành hàng chục năm trước. Nơi đây được người dân Sóc Trăng ví như “Đà Lạt 2”, bởi có phong cảnh hữu tình.

Ngoài 2 hồ nước lớn trong xanh, nơi đây còn có hàng trăm cây xanh rợp bóng mát, tạo thành “lá phổi xanh” cho địa phương. Hằng ngày, rất đông người dân vào đây vui chơi, giải trí và tập thể dục, gắn với kỷ niệm bao thế hệ.

Theo một người dân ở địa phương, việc đốn hàng chục cây xanh cổ thụ đã làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, "lá phổi xanh" của khu văn hóa nổi tiếng ở địa phương bị đe dọa.