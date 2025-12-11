Vụ đốn hạ nhiều cây xà cừ gần hồ nước nổi tiếng Sóc Trăng: Công an vào cuộc

Liên quan đến vụ nhiều cây xà cừ gần hồ nước nổi tiếng Sóc Trăng bị đốn chưa rõ nguyên nhân, ngày 11/12, một lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, khu vực này thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo vị lãnh đạo phường, khi nhận được thông tin từ người dân, địa phương đã cho công an xác minh và đúng là có tình trạng đốn cây như phản ánh. Phường cũng đã báo cáo cho cơ quan quản lý để có hướng xử lý.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết đã nắm thông tin và đang cho làm rõ.

Một cây xanh bị đốn trong khu văn hóa hồ Nước Ngọt ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã thông tin, mấy ngày qua, trong khu văn hóa hồ Nước Ngọt nằm tại trung tâm TP Sóc Trăng cũ (nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) có nhiều cây xà cừ và một số cây xanh khác bị đốn.

Qua ghi nhận tại hiện trường, ở khu vực kinh doanh cây kiểng (trước đây) có 6 cây xà cừ bị đốn. Các đoạn thân cây đã vận chuyển đi nơi khác, còn chỗ gốc cây (đường kính 50-70cm) được che bằng các búi cỏ, đất.

Trong khu vực gần sân bóng đá mini có khoảng 30 cây xà cừ bị đốn. Nhiều đoạn thân cây vẫn nằm ngổn ngang bên đường.

Một người làm dịch vụ tại khu văn hóa hồ Nước Ngọt cho biết, tình trạng đốn cây diễn ra khoảng một tuần nay. Theo người này, trước đây khu văn hóa chỉ có chủ trương tỉa cành, tạo tán và đốn hạ những cây đã chết. Tuy nhiên, các cây vừa bị đốn đều còn xanh tốt, có tuổi đời rất lâu.

Các cây xanh bị đốn có tuổi đời rất lâu (Ảnh: CTV).

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu văn hóa hồ Nước Ngọt rộng khoảng 24ha, được hình thành hàng chục năm trước. Nơi đây được người dân Sóc Trăng ví như “Đà Lạt 2”, bởi có phong cảnh hữu tình.

Ngoài 2 hồ nước lớn trong xanh, nơi đây còn có hàng trăm cây xanh rợp bóng mát, tạo thành “lá phổi xanh” cho địa phương. Hằng ngày, rất đông người dân vào đây vui chơi, giải trí và tập thể dục, gắn với kỷ niệm bao thế hệ.

Theo một người dân ở địa phương, việc đốn hàng chục cây xanh cổ thụ đã làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, "lá phổi xanh" của khu văn hóa nổi tiếng ở địa phương bị đe dọa.