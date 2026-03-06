4 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 6/3 trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã gây ách tắc giao thông cục bộ.

Địa điểm xảy ra tai nạn gần ngã ba quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tại hiện trường, 2 xe tải và 2 ô tô con nằm chắn ngang đường. Xe tải chỉ hư hỏng nhẹ, trong khi đó 2 ô tô con hư hỏng khá nặng phần đầu và bên hông.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 1A (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Văn Tuyến (xã Tư Nghĩa) cho biết, tài xế của các xe trong vụ tai nạn chỉ bị xây xát. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế giữ nguyên hiện trường để trình báo công an. Do 4 xe nằm chắn gần hết phần đường hướng Bắc - Nam nên gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ.

Các phương tiện bị ùn ứ trên quốc lộ 1A khoảng 30 phút. Do chờ đợi quá lâu, nhiều tài xế đã điều khiển xe đi vào phần đường ngược chiều để vượt qua địa điểm gây tai nạn.