36 ngư dân trôi dạt 2 ngày trên biển đã được tàu Hải quân ứng cứu

Sáng 11/3, ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 90459TS, cho biết tàu cá của ông đã được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lai dắt vào cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Ông Cần cho biết tàu cá bị hỏng máy, các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục nhưng không thành công. Do đó tàu bị trôi tự do trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý mỗi giờ, trong điều kiện gió cấp 5-6, sóng cao 2-3m.

Tàu cá QNg 90459TS đã được lai dắt về bờ an toàn (Ảnh: Nguyễn Kim).

“Tàu trôi dạt gần 2 ngày trong điều kiện gió bắt đầu lớn dần, biển động nên ai cũng lo. Nhờ lực lượng Hải quân ứng cứu nên tàu đã về bờ an toàn, sức khỏe anh em đều ổn định”, ông Cần nói.

Thuyền trưởng tàu cá QNg 90459TS cho biết thêm, tàu xuất bến ngày 28/2 để ra vùng biển Trường Sa câu mực xà. Ngày 6/3, phương tiện bị hỏng máy, thuyền viên đã khắc phục sự cố và chạy về bờ. Đến ngày 9/3, máy tàu tiếp tục hỏng không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi tự do.

Ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nổi tiếng với nghề câu mực xà ở vùng biển Trường Sa. Mỗi tàu câu mực xà có 40-45 người, một chuyến biển kéo dài 2,5-3 tháng.

Mỗi ngư dân câu mực xà có thể kiếm được 100-120 triệu đồng cho mỗi chuyến biển. Tuy nhiên, nghề này vô cùng cực nhọc, nguy hiểm do thời gian đánh bắt trên biển kéo dài.