Thanh tra việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà
(Dân trí) - Vụ việc khiếu nại tồn tại hơn hai thập kỷ qua liên quan đến Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà (xã Yên Xuân, Hà Nội) sẽ được Thanh tra Chính phủ làm rõ sau cuộc thanh tra kéo dài 35 ngày làm việc.
Ngày 9/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà, xã Yên Xuân, Hà Nội.
Đoàn thanh tra do ông Phạm Ngọc Hưng, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng 1, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) làm trưởng đoàn.
Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra do ông Trần Anh Dũng, Thanh tra viên chính, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) làm tổ trưởng.
Đối tượng thanh tra gồm UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Thời hạn thanh tra là 35 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.
Ông Lê Tiến Đạt nhấn mạnh, vụ việc khiếu nại đã tồn tại hơn hai thập kỷ, trải qua nhiều lần giải quyết, rà soát ở các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Việc Thanh tra Chính phủ vào cuộc lần này không phải hoạt động kiểm tra, rà soát thông thường. Cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc chấp hành pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Từ đó đề xuất giải pháp khả thi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Hà Nội chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ; bám sát nội dung, đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Mục tiêu quan trọng nhất của cuộc thanh tra không chỉ làm rõ đúng - sai, mà còn phải đề xuất được giải pháp xử lý khả thi, có thể triển khai trong thực tiễn, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc, theo ông Đạt.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc phản ánh, vụ việc có nguồn gốc phức tạp, liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của hợp tác xã từ những năm 1990. Sau đó phát sinh tranh chấp, khiếu nại kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp giải quyết.
Tỉnh Phú Thọ hoàn toàn thống nhất với nội dung, kế hoạch thanh tra và mong muốn Thanh tra Chính phủ sớm có kết luận để ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Trong khi đó, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.
Vụ việc khiếu nại hơn hai thập kỷ
Như Dân trí thông tin, Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà thành lập từ tháng 6/1999, được UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) phê duyệt dự án bảo vệ rừng, trồng rừng đầu nguồn kết hợp khai thác du lịch hồ Cố Đụng. Đơn vị này được cấp giấy đăng ký kinh doanh năm 1999 và bổ sung năm 2000 với ngành nghề kinh doanh trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, du lịch thắng cảnh vườn rừng, suối thác, nhà nghỉ, bãi tắm, vui chơi nước, thể thao.
Trong quá trình hoạt động, Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà tự chuyển một phần diện tích đất được giao và mục đích đất lâm nghiệp sang làm du lịch dịch vụ từ năm 2000 đến tháng 9/2004 mà chưa thực hiện đầy đủ thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này, theo UBND TP Hà Nội, không đúng với khoản 1 điều 79 Luật Đất đai năm 1993.
Tháng 4/2007, UBND huyện Lương Sơn (cũ) có quyết định yêu cầu Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà dừng các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và dịch vụ du lịch tại khu du lịch. Sau đó, hợp tác xã dừng các hoạt động xây dựng, đầu tư, sản xuất kinh doanh và dịch vụ du lịch từ năm 2008.
Hợp tác xã này gửi đơn khiếu nại tới Thanh tra Chính phủ. Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo việc quản lý và sử dụng đất đai của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà.
Cơ quan thanh tra đề nghị Hà Nội báo cáo bằng văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan về việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Tiến Xuân; xử lý các vi phạm tồn tại liên quan (nếu có) và việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà.