Ngày 9/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà, xã Yên Xuân, Hà Nội.

Đoàn thanh tra do ông Phạm Ngọc Hưng, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng 1, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) làm trưởng đoàn.

Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra do ông Trần Anh Dũng, Thanh tra viên chính, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) làm tổ trưởng.

Đối tượng thanh tra gồm UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Thời hạn thanh tra là 35 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: TTCP).

Ông Lê Tiến Đạt nhấn mạnh, vụ việc khiếu nại đã tồn tại hơn hai thập kỷ, trải qua nhiều lần giải quyết, rà soát ở các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Việc Thanh tra Chính phủ vào cuộc lần này không phải hoạt động kiểm tra, rà soát thông thường. Cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc chấp hành pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Từ đó đề xuất giải pháp khả thi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Hà Nội chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ; bám sát nội dung, đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Mục tiêu quan trọng nhất của cuộc thanh tra không chỉ làm rõ đúng - sai, mà còn phải đề xuất được giải pháp xử lý khả thi, có thể triển khai trong thực tiễn, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc, theo ông Đạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc trao đổi tại cuộc họp (Ảnh: TTCP).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc phản ánh, vụ việc có nguồn gốc phức tạp, liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của hợp tác xã từ những năm 1990. Sau đó phát sinh tranh chấp, khiếu nại kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp giải quyết.

Tỉnh Phú Thọ hoàn toàn thống nhất với nội dung, kế hoạch thanh tra và mong muốn Thanh tra Chính phủ sớm có kết luận để ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà "án binh bất động" suốt thời gian dài (Ảnh: Đặng Vũ).