3 người dân bị phạt tiền vì mất hộ chiếu không khai báo

Theo thông tin từ Công an xã Vạn Xuân (Phú Thọ), từ đầu năm đến nay đơn vị này đã phát hiện và xử phạt 3 công dân làm mất hộ chiếu nhưng không khai báo theo quy định. Mỗi trường hợp bị xử phạt 1,25 triệu đồng.

Công an xã Vạn Xuân hướng dẫn một người dân về trình báo mất hộ chiếu (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng phục vụ việc xuất nhập cảnh và làm căn cứ xác định nhân thân của công dân trong nhiều giao dịch. Tuy nhiên, theo công an, một số trường hợp mất hộ chiếu nhưng chủ quan, không thực hiện khai báo kịp thời.

Việc không trình báo mất hộ chiếu tạo điều kiện cho đối tượng xấu lợi dụng, sử dụng giấy tờ vào mục đích xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị mất giấy tờ mà còn gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý, xác minh, xử lý vụ việc liên quan.

Mẫu hộ chiếu phổ thông (Ảnh: Nguyễn Dương).

Người dân khi phát hiện mất hộ chiếu cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện thủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu theo quy định.

“Việc chấp hành nghiêm quy định về khai báo mất hộ chiếu không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh”, đại diện cơ quan công an cho hay.