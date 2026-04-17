Đối tượng truy nã bị bắt ở quán game sau 2 năm lẩn trốn

Nguyễn Trọng Khôi (SN 2003, trú tại khu Vu Tử, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Khôi bị công an bắt giữ sau gần 2 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an xã Phùng Nguyên).

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi gây án vào ngày 17/9/2024, Khôi bỏ trốn bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Trong suốt quá trình lẩn trốn, đối tượng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Đến tháng 2 vừa qua, Công an xã Phùng Nguyên nắm được thông tin Khôi bí mật quay trở lại Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh và Vĩnh Long. Một tổ công tác được thành lập, trực tiếp lên đường vào các tỉnh phía Nam xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày kiên trì rà soát, khoanh vùng các điểm nghi vấn, tổ công tác của Công an xã Phùng Nguyên bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Khôi khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán game trên địa bàn xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn của mình.

Đối tượng truy nã Nguyễn Trọng Khôi bị bắt tại một quán game trên địa bàn xã Trà Ôn, Vĩnh Long (Ảnh: Công an xã Phùng Nguyên).

Ngay sau khi bắt giữ, tổ công tác di lý đối tượng này vượt quãng đường gần 2.000km về địa phương bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xử lý theo thẩm quyền.

Công an khuyến cáo các đối tượng đang lẩn trốn cần sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu, giúp sức cho đối tượng truy nã đều bị xử lý nghiêm theo quy định.