3 học sinh rơi xuống hồ nước ở Lâm Đồng, 1 em tử vong

Ngày 21/12, lãnh đạo UBND phường B’Lao, Lâm Đồng, cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước làm học sinh lớp 3 tử vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, 3 học sinh (8-10 tuổi) đến bờ hồ tại khu dân cư Đông Đô, phường B’Lao vui chơi, bất ngờ trượt chân rơi xuống nước.

Phát hiện vụ việc, một người đàn ông sống gần hiện trường lao xuống hồ cứu được 2 em nhỏ lên bờ, riêng em P.V.Q. (8 tuổi tạm trú phường B’Lao) bị nước nhấn chìm, tử vong.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ, phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường B’Lao có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, cha mẹ em Q. là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trong ngày, UBND phường B’Lao đã thăm hỏi, hỗ trợ một phần kinh phí đến người thân em Q..