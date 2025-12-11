174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong nhiệm kỳ

Con số này được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, sáng 11/12.

Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhận định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh mẽ.

Lãnh đạo Đảng khái quát 4 kết quả lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Một là nhận thức, lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng hoàn thiện với sự đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề còn tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ngày càng mạnh hơn.

Kết quả thứ hai là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Tổng Bí thư ghi nhận các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", xử lý một vụ “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Qua các vụ án, vụ việc đã chỉ tên đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực…

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Tổng Bí thư cho rằng kết quả đó chứng minh tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là khẩu hiệu hay lời nói suông, mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Kết quả nổi bật thứ ba, theo Tổng Bí thư, là công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt.

“Chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, vừa thúc đẩy phát triển, vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhận định cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chuyển đổi số, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính đã đẩy mạnh, giảm tiếp xúc trực tiếp, cũng đã “thu hẹp đất cho tham nhũng vặt”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư cho rằng công tác cán bộ có bước đổi mới quan trọng. “Lần đầu tiên bố trí 100% bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không phải là người địa phương, đã góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm”, Tổng Bí thư nói.

Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư cho rằng, chúng ta đã tạo được nền tảng để cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả thứ tư, theo Tổng Bí thư, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao. “Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, đã trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước chúng ta kiên trì cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”, Tổng Bí thư nói.