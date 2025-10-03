10 xã, phường có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước

Chiều 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại đơn vị (từ 1/7 đến 1/9) cho thấy 10 xã, phường có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước.

Trong đó phường Chánh Hưng, TPHCM đứng đầu về số người vi phạm với 411 trường hợp; phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có 287 trường hợp; phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 283 trường hợp vi phạm; xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM có 256 trường hợp; phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên với 242 trường hợp.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn ban đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Tiếp đó là xã Tân Nhựt, TPHCM với 231 trường hợp; phường Phú Định, TPHCM với 230 trường hợp; phường Bảy Hiền, TPHCM với 227 trường hợp vi phạm; xã Củ Chi, TPHCM với 225 trường hợp vi phạm; phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với 223 trường hợp vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa bàn, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo nhà chức trách, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ đó, cảnh sát sẽ có các giải pháp đồng bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn quản lý.