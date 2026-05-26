1 giờ khống chế hỏa hoạn tại nhà máy Tôn Hoa Sen ở TPHCM

Sáng 26/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Lửa bùng lên cuồn cuộn từ nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 25/5, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại nhà xưởng của nhà máy Tôn Hoa Sen nằm trên đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ).

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, nhưng bất thành. Nhân viên của các công ty lân cận cũng kéo vòi nước, hỗ trợ dập lửa.

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng cán bộ đến hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến gần 23h, đám cháy được dập tắt. Hiện, công an thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.