Zverev thất bại ở Munich Open, Rublev tiến vào chung kết Barcelona Open

Các giải đấu ATP 500 sân đất nện diễn ra đầy sôi động với hàng loạt trận đấu bán kết tối 18/4. Ở giải Munich Open tại Đức, Zverev đối đầu Cobolli với sự tự tin cao độ, ngôi sao người Đức từng thắng đối thủ này ở Roland Garros lẫn Halle Open năm ngoái.

Tuy nhiên, Cobolli khởi đầu đầy ấn tượng, liên tục dồn ép đối thủ và thắng 6-3 ở set 1. Sang set 2, Cobolli càng thi đấu càng tự tin, anh có những cú thuận tay dọc dây ăn điểm rất ấn tượng, cũng như nhạy bén khi xử lý trên lưới.

Zverev thi đấu đầy nỗ lực nhưng ở thời điểm quyết định, Cobolli bẻ game thành công ở ván 9 để thắng 6-3 trong set 2 và kết thúc trận đấu sau 1 tiếng 10 phút. Alexander Zverev trở thành cựu vương của giải đấu trên sân nhà và trải qua một năm không có được danh hiệu nào.

Flavio Cobolli bật khóc sau chiến thắng với tấm vé vào chung kết Munich Open 2026. Đối thủ của tay vợt người Italy trong trận đấu tranh chức vô địch là tay vợt người Mỹ Ben Shelton, trận đấu này diễn ra vào 18h30 hôm nay (19/4).

Ở bán kết Barcelona Open 2026 tại Tây Ban Nha, Andrey Rublev chạm trán Medjedovic. Tay vợt người Serbia đã gây bất ngờ khi thắng 6-3 ở set 1 nhưng ở hai set còn lại, Rublev đã thể hiện được đẳng cấp.

Tay vợt người Nga làm chủ hoàn toàn tình hình, bẻ game mỗi set 2 lần để giành chiến thắng chung cuộc. Sau gần 2 tiếng thi đấu, Rublev thắng Medjedovic với tỷ số 3-6, 6-2, 6-2 và tiến vào chung kết gặp Arthur Fils. Trận đấu này diễn ra vào 21h hôm nay (19/4).