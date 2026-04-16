Alcaraz rút khỏi Barcelona Open, Djokovic tái xuất ở Madrid Open

Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 15/4, Carlos Alcaraz cho biết: "Tôi sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại giải đấu đất nện ATP 500 ở Barcelona. Tôi cảm thấy cổ tay mình có vấn đề trong một pha trả giao bóng ở trận đấu mở màn.

Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán, và tôi phải lắng nghe cơ thể mình để tránh ảnh hưởng về lâu dài".

Alcaraz chia tay Barcelona Open 2026 đầy tiếc nuối (Ảnh: Reuters).

Alcaraz đã đánh bại Otto Virtanen ở vòng 1 Barcelona Open 2026 ngày 15/4. Tuy nhiên ở cuối set 1, ngôi sao người Tây Ban Nha gặp vấn đề về thể lực. Do đó, anh quyết định rút lui ở vòng 2 và không thể ra sân trong cuộc so tài với Tomas Machac.

Carlos Alcaraz tiết lộ về dự định tương lai: "Tôi phải trở về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục càng sớm càng tốt cùng đội ngũ của mình, các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu, cố gắng đạt trạng thái thể lực tốt nhất có thể cho các giải đấu sắp tới. Hy vọng mọi người sẽ sớm thấy tôi tái xuất".

Với việc rút lui ở Barcelona Open, đương kim á quân Alcaraz không còn cơ hội đòi lại vị trí số một thế giới từ tay Jannik Sinner. Ngôi sao người Tây Ban Nha hy vọng có thể kịp tái xuất ở Madrid Open diễn ra ở Tây Ban Nha từ ngày 24/4 đến 3/5.

Djokovic tái xuất ở Madrid Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo từ Ban tổ chức Madrid Open, Novak Djokovic sẽ góp mặt tại giải ATP Masters 1000 sân đất nện ở Tây Ban Nha. Sau khi bị loại sớm tại Indian Wells Masters, tay vợt người Serbia đã quyết định bỏ qua hai giải Miami Open và Monte Carlo Masters để dồn sức cho Madrid Open.

Ở Madrid Open 2025, Djokovic gây thất vọng khi dừng bước ngay vòng 2 sau thất bại trước Matteo Arnaldi. Trong sự nghiệp của mình, ngôi sao sinh năm 1987 đã 3 lần đăng quang tại Madrid Open, gần nhất là vào năm 2019.