Djokovic, Alcaraz thông báo rút khỏi Madrid Open 2026

Djokovic viết trên mạng xã hội ngày 17/4: “Madrid Open, thật tiếc tôi không thể thi đấu năm nay. Tôi đang tiếp tục hồi phục để sớm trở lại. Hẹn gặp lại!”.

Lần gần nhất ngôi sao sinh năm 1987 thi đấu là tại Indian Wells Masters hồi tháng 3. Anh liên tiếp bỏ lỡ các giải đấu ATP Masters 1000 gồm Miami Open, Monte Carlo Masters và mới nhất là Madrid Open khởi tranh ở Tây Ban Nha vào ngày 24/4.

Chấn thương khiến Djokovic không thể dự Madrid Open 2026 (Ảnh: ATP).

Thậm chí, kỷ lục gia sở hữu 40 danh hiệu ATP Masters 1000 còn bỏ ngỏ khả năng tham dự Rome Masters ở Italy từ ngày 6/5 đến 17/5. Mục tiêu lớn nhất của ngôi sao người Serbia là hướng đến Roland Garros vào cuối tháng 5.

Bên cạnh Djokovic, Alcaraz cũng tuyên bố không dự Madrid Open 2026 khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây là một tin rất khó để nói ra. Madrid là quê hương, là một trong những giải đấu đặc biệt nhất trong năm của tôi.

Việc không thể thi đấu tại đây năm thứ hai liên tiếp thực sự rất đau lòng, đặc biệt là không được chơi trước khán giả nhà, những người luôn dành tình cảm lớn cho tôi".

Alcaraz buồn bã vì không thể dự Madrid Open 2026 (Ảnh: ATP).

Alcaraz dính chấn thương ở trận đấu với Otto Virtanen tại vòng 1 Barcelona Open 2026 và sau đó rút lui trước khi bước vào cuộc đối đầu với Tomas Machac ở vòng 2 ngày 15/4.

Với việc tiếp tục vắng mặt ở Madrid Open 2026, Alcaraz không có cơ hội lấy lại ngôi số một thế giới từ tay Jannik Sinner. Ngôi sao người Tây Ban Nha kỳ vọng kịp hồi phục để tái xuất ở Rome Masters, giải đấu anh đang là đương kim vô địch.