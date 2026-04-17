Jannik Sinner được khuyên không tham dự Madrid Open 2026

Trả lời báo giới, chuyên gia quần vợt Brad Gilbert cho rằng quyết định không tham dự Barcelona Open 2026 của Jannik Sinner hoàn toàn sáng suốt. Ngôi sao người Italy vừa trải qua chuỗi trận thăng hoa, khi vô địch liên tiếp 3 giải đấu ATP Masters 1000 gồm Indian Wells Masters, Miami Open và Monte Carlo Masters.

Chuyên gia Brad Gilbert cho rằng Sinner cũng nên bỏ luôn Madrid Open 2026 - giải ATP Masters 1000 ở Tây Ban Nha: "Đối với Alcaraz, Barcelona Open và Madrid Open rất quan trọng vì cậu ấy là người Tây Ban Nha. Nhưng bạn sẽ không phiền nếu Sinner không tham gia.

Jannik Sinner đã chơi rất nhiều trận đấu quần vợt trong 3 giải đấu gần đây. Vì vậy, lịch thi đấu rất quan trọng, không ai muốn bị quá mệt mỏi khi hướng đến Rome Masters và Roland Garros".

Trước đó, tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz tuyên bố rút lui khỏi giải ATP 500 Barcelona Open 2026 trước thềm vòng 2 vì chấn thương, hậu quả của việc phải thi đấu liên tục trong thời gian qua.

Madrid Open 2026 khởi tranh tại Tây Ban Nha từ ngày 24/4, cả Jannik Sinner lẫn Carlos Alcaraz đều chưa xác nhận tham dự. Novak Djokovic thông báo dự giải đấu sân đất nện ATP Masters 1000 ở Tây Ban Nha, nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi trước Rome Masters và Roland Garros.

Các giải đấu ATP 500 sân đất nện đang diễn ra đầy hấp dẫn trong tuần qua. Giải Barcelona Open 2026 tại Tây Ban Nha đã xác định được cặp đấu tứ kết vào tối nay (17/4), với các màn so tài Arthur Fils - Musetti, Norrie - Jorda, Hamad Medjedovic - Borges và Machac - Rublev.

Giải quần vợt Munich Open 2026 tại Đức chứng kiến phong độ thăng hoa của Alexander Zverev, anh sẽ đối đầu Francisco Cerundolo ở tứ kết. Các trận tứ kết còn lại diễn ra vào tối 17/4 gồm Cobolli - Kopriva, Joao Fonseca - Ben Shelton và Denis Shapovalov - Alex Molcan.