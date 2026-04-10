Xuất hiện bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử cúp châu Âu

Porto đón tiếp Nottingham Forest trên sân nhà Dragao ở lượt đi vòng tứ kết Europa League vào đêm qua. Đội bóng Bồ Đào Nha khởi đầu rất tuyệt vời khi William Gomes mở tỷ số ngay ở phút thứ 11.

Martim Fernandes thực hiện cú đá phản lưới nhà từ cự ly gần 40m (Ảnh chụp màn hình).

Thế nhưng, chỉ 4 phút sau, Porto lại bất ngờ chịu bàn thua cay đắng. Sau khi nhận được đường chuyền của Thiago Silva, Martim Fernandes đã chuyền thẳng về sân nhà ở cự ly gần 40m. Đường chuyền này có lực khá mạnh, cộng thêm việc thủ thành Diogo Costa bị giật mình. Điều đó khiến trái bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân Dragao.

Ở dưới sân, “tội đồ” Martim Fernandes đứng thất thần và không thể tin nổi mình đã thực hiện pha phản lưới nhà. Tờ The Sun (Anh) đã gọi đây là pha phản lưới nhà tệ nhất trong lịch sử. Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) cũng dùng từ "khó tin" để mô tả về bàn thua của Porto.

Ngày thi đấu ác mộng của Martim Fernandes chưa dừng lại ở đó. Chỉ 8 phút sau, hậu vệ sinh năm 2006 dính chấn thương và phải rời sân. Có lẽ, đây là trải nghiệm khó quên với cầu thủ mới 20 tuổi.

Việc đánh mất lợi thế dẫn trước khiến cho Porto mất tinh thần. Trong những phút còn lại của trận đấu, đội bóng Bồ Đào Nha không thể xuyên thủng mành lưới Nottingham Forest. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Fernandes rời sân không lâu sau đó vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Đại diện nước Anh có lợi thế nhất định khi được thi đấu trận lượt về tứ kết trên sân nhà vào tuần sau. Họ đang đứng trước cơ hội giành quyền vào bán kết cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 1983/84.

Có một nghịch lý rằng Nottingham Forest đang tiến sâu ở Europa League nhưng lại thi đấu tệ ở giải Ngoại hạng Anh. Ở giải đấu cao nhất nước Anh, Nottingham Forest đang xếp thứ 16 với 32 điểm, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Có thể thấy, tình cảnh của CLB này khá giống với Tottenham và Man Utd mùa giải trước.