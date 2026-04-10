Tứ kết Europa League: Aston Villa thăng hoa, Real Betis thoát thua may mắn

Tâm điểm của loạt trận rạng sáng ngày 10/4 đổ dồn về sân vận động của CLB Bologna, nơi chủ nhà tiếp đón đại diện đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh là Aston Villa.

Ollie Watkins tỏa sáng giúp Aston Villa đặt 1 chân vào bán kết (Ảnh: Getty).

Dù phải chịu sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà Bologna trong phần lớn hiệp một, Aston Villa vẫn cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Bước ngoặt đến ở phút 44, tận dụng khoảnh khắc lơ là của hàng thủ đối phương, Konsa đã nhanh chân dứt điểm mở tỷ số, giải tỏa hoàn toàn áp lực cho đội khách.

Sang hiệp hai, sân khấu hoàn toàn thuộc về Ollie Watkins. Tiền đạo này nhân đôi cách biệt ở phút 51 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ cuối cùng (90+4), ấn định chiến thắng 3-1. Dù Jonathan Rowe đã nỗ lực gỡ lại một bàn cho Bologna, nhưng bấy nhiêu là không đủ để đại diện Italia tránh khỏi một trận thua muối mặt ngay trên sân nhà.

Cùng chung niềm vui với Aston Villa, một đại diện khác của Premier League là Nottingham Forest cũng có một đêm thi đấu thành công. Phải làm khách trên sân của đối thủ khó chịu FC Porto, Nottingham Forest đã thi đấu kỷ luật để ra về với trận hòa 1-1.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Nuno Santo nắm lợi thế không nhỏ nhờ bàn thắng trên sân khách trước trận lượt về tại City Ground.

Cucho Hernandez giữ lại 1 điểm cho Real Betis ở trận lượt đi (Ảnh: UEFA).

Trong khi đó, đại diện Bundesliga là Freiburg đã tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu khi vùi dập Celta Vigo với tỷ số 3-0. Với sự vượt trội toàn diện về lối chơi và tinh thần, Freiburg gần như đã đặt một chân vào vòng bán kết khi khoảng cách 3 bàn là quá khó để đại diện Tây Ban Nha có thể san lấp ở trận lượt về.

Ở một diễn biến khác, Real Betis đã có trận đấu đầy vất vả trước SC Braga. Đội bóng Tây Ban Nha suýt chút nữa đã phải nhận thất bại nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Cucho Hernandez trên chấm phạt đền ở phút 61.

Trận hòa quý giá này giúp Real Betis giữ vững niềm tin trước khi trở về thánh địa sân nhà để phân định thắng thua.

Lượt về vòng tứ kết UEFA Europa League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 17/4 với lợi thế đang nằm trong tay các câu lạc bộ đến từ Ngoại hạng Anh và Bundesliga.