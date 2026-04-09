VAR gây phẫn nộ, Barcelona bị từ chối quả phạt đền “rõ như ban ngày”

Sáng 9/4, Barcelona đã hứng chịu thất bại ngay trên sân nhà Camp Nou trước Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League. Kết quả này khiến cho Los Blaugrana gặp bất lợi trong trận lượt về trên sân đối thủ vào tuần sau.

Tình huống Barcelona cho rằng họ xứng đáng hưởng phạt đền (Ảnh: Twitter).

Điều đáng nói, những thành viên của Barcelona đã tỏ ra phẫn nộ với trọng tài Istvan Kovacs khi từ chối cho họ hưởng quả phạt đền “rõ như ban ngày”. Tình huống diễn ra ở phút 55 (thời điểm Atletico Madrid dẫn trước 1-0), thủ môn Juan Musso của Atletico Madrid chuyền bóng cho Arnau Pubill trong vòng cấm. Sau đó, hậu vệ của đội khách đã dùng tay đặt bóng, để đặt lại vị trí.

Các cầu thủ Barcelona phản ứng dữ dội và yêu cầu trọng tài Istvan Kovacs cho hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, “ông vua áo đen” người Romania đã từ chối. VAR cũng không can thiệp vào tình huống này. Nhờ đó, Atletico Madrid thoát khỏi quả phạt đền.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) Barcelona đã phản đối dữ dội quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, cựu trọng tài FIFA, Alfonso Perez Burrull lại thông cảm với người đồng nghiệp Istvan Kovacs.

Phát biểu trên Radio Marca, ông Alfonso Perez Burrull cho biết: “Trọng tài cho rằng bóng chưa vào cuộc. Không có cầu thủ nào của Barcelona ở gần đó. Do đó, ông chấp nhận để Atletico Madrid thực hiện lại tình huống phát bóng”.

Đồng quan điểm, cựu trọng tài Mateu Lahoz cho rằng đây không phải là lỗi nghiêm trọng. Ông cho biết: “Về lý thuyết, trọng tài có thể thổi phạt đền. Tuy nhiên, thông thường những tình huống như vậy không bị coi là vi phạm. Điều quan trọng không phải là cầu thủ chạm tay ở trong hay ngoài vòng cấm, mà khi bóng chưa được đưa vào cuộc”.

Barcelona gặp khó khi thua với cách biệt 2 bàn trước Atletico Madrid trong trận lượt đi tứ kết Champions League (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài: “Việc VAR không vào cuộc trong tình huống này là điều không chấp nhận được. Tôi hiểu rằng trọng tài người Romania còn trẻ nhưng tình huống đó quá rõ ràng. Cầu thủ của Atletico Madrid cần phải nhận thẻ đỏ hoặc thẻ vàng thứ hai, còn chúng tôi xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Đó mới là điều công bằng”.

Trong trận đấu với Atletico Madrid, Barcelona phải thi đấu thiếu người từ phút 44 sau khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trong tình huống ngăn cản Julian Alvarez. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã truất quyền thi đấu của trung vệ trẻ Barcelona. Theo thống kê, Pau Cubarsi là cầu thủ U20 đầu tiên nhận hai thẻ đỏ ở đấu trường Champions League trong sự nghiệp.

HLV Hansi Flick nói thêm về trận đấu: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và cả hiệp 2 dù chỉ còn 10 người trên sân. Toàn đội Barcelona đã cống hiến hết mình trong trận đấu hôm nay nhưng không gặp may. Mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về và phải nỗ lực hết sức”.

Trận lượt về giữa Atletico Madrid và Barcelona trên sân Metropolitano sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 15/4 (giờ Việt Nam).