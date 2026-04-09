Lượt đi tứ kết Champions League: Cửa tử cho Barcelona, Real Madrid

Có một chi tiết cần nhắc đến sau loạt trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Kể từ khi UEFA bác bỏ luật bàn thắng sân khách (từ mùa giải 2021/22), có 30 trường hợp đội chủ nhà thất bại trên sân nhà ở lượt đi nhưng chỉ có hai trường hợp tạo nên màn ngược dòng ở lượt về trên sân đối thủ.

Cả hai trường hợp đó đều rơi vào Paris Saint Germain (PSG). Ở mùa giải 2023/24, đội bóng thành Paris đã thất bại 2-3 trước Barcelona trên sân nhà nhưng thắng ngược 4-1 ở Camp Nou. Ở mùa trước, PSG cũng thua 0-1 trước Liverpool ở sân Công viên các Hoàng tử và thắng ngược lại 1-0 ở Anfield (trước khi thắng ở loạt sút luân lưu).

Những con số ấy cho thấy rằng, cơ hội giành vé đi tiếp của Real Madrid và Barcelona ở Champions League không thực sự cao sau những thất bại trước Bayern Munich và Atletico Madrid. Điều đó có nghĩa rằng lần đầu tiên kể từ năm 2019, giải đấu bóng đá số một châu Âu cấp CLB không còn chứng kiến sự hiện diện của một trong hai “gã khổng lồ” của Tây Ban Nha.

Real Madrid gục ngã trước sự linh hoạt của Bayern Munich

Nói về thất bại của Real Madrid trước Bayern Munich, tờ The Athletic cho rằng đó là bi kịch của sự chia rẽ. “Real Madrid ra sân với hai siêu sao hàng đầu thế giới là Vinicius Junior và Kylian Mbappe. Phẩm chất vượt trội giúp họ tạo ra những cơ hội tốt trong trận đấu. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên họ bị tách khỏi phần còn lại của đội bóng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, tờ báo thể thao của Mỹ bình luận.

HLV Alvaro Arbeloa tiếp quản Real Madrid trong tình cảnh rối ren sau khi HLV Xabi Alonso không còn kiểm soát được phòng thay đồ. Tuy nhiên, Arbeloa lại chỉ thể hiện một cách an toàn và không có nhiều đột phá. Bên cạnh đó, cá tính của Arbeloa chưa đủ lớn để có thể trấn áp những cá nhân kiệt xuất của đội bóng.

Có cảm nhận rằng Mbappe hay Vinicius đều muốn thi đấu tự do theo những gì mình muốn. 8 cầu thủ còn lại của Real Madrid phải tìm cách cân bằng với lối chơi kỷ luật và sự năng nổ.

“Bayern Munich đoàn kết hơn nhiều so với Real Madrid. Trong đêm ở Bernabeu, “Hùm xám” thể hiện cách tiếp cận linh hoạt và đầy khôn khéo”, nhà báo Michael Cox nhận xét.

Sự linh hoạt chính là điểm mạnh trong lối chơi của HLV Kompany ở Bayern Munich. Ban đầu, ông bố trí hai cầu thủ đá cánh là Michael Olise và Luis Diaz chơi rộng ở hai cánh. Hai tiền đạo Serge Gnabry và Harry Kane thi đấu trên hàng công.

Tuy nhiên, hai bàn thắng của Bayern Munich lại cho thấy cách tiếp cận rất khác của đội bóng nước Đức. Ở bàn đầu tiên, Gnabry lùi sâu xuống thi đấu như hộ công, Diaz bỗng dưng xuất hiện trong vòng cấm như tiền đạo cắm để nhận được chọc khe. Tới bàn thứ hai, Olise đi bóng vào vòng cấm, rồi nhả cho Harry Kane ghi bàn từ ngoài vòng cấm như một tiền vệ.

Bayern Munich có tới 4 mũi tấn công, di chuyển liên tục, khiến hàng thủ của Real Madrid thực sự gặp khó. Trong khi đó, vấn đề của Los Blancos và Arbeloa cũng nằm ở chính hàng công khi Mbappe và Vinicius luôn muốn mình trở thành ngôi sao sáng nhất. HLV Xabi Alonso từng hạ thấp vai trò của Vinicius nhưng chính ông đã phải ra đi vì quyết định này.

Barcelona “tắt điện” ở Nou Camp

Ngay trước trận đấu với Barcelona, Atletico Madrid đã trải qua hành trình bão táp. Chiếc xe bus chở toàn đội bóng đã bị cổ động viên (CĐV) Los Blaugrana tấn công bằng gạch đá. Và còn một điều ám ảnh đoàn quân HLV Simeone hơn thế, đó là việc họ không thể giành chiến thắng trên sân Nou Camp từ năm 2006.

Thế nhưng, ở đấu trường như Champions League, mọi điều đều có khả năng xảy ra. Trong ngày đẹp trời, Atletico Madrid đã quật ngã Barcelona với tỷ số 2-0 và đứng trước cơ hội rất lớn giành quyền vào bán kết.

Chỉ mới tháng trước, HLV Simone từng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Barcelona tại đây ở bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha (nhưng vẫn đi tiếp khi thắng 4-0 ở lượt đi). Hay trong trận lượt đi La Liga mùa này, Los Rojiblancos cũng nếm trải nỗi đau với thất bại 1-3 tại “thánh địa” này.

Nhưng rạng sáng 9/3, Atletico Madrid đã phá vỡ mọi giới hạn. Họ biến mình trở thành “khối bê tông” vững chắc, ngăn cản mọi con đường vào khung thành của thủ môn Juan Musso, trước khi tìm thấy bước ngoặt trận đấu nhờ chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi.

Thực tế, Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick luôn dễ bị tổn thương bằng những đòn đánh trực diện như vậy. Ở mùa giải trước, Eric Garcia đã nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-2 trước Monaco. Hay sang mùa này, Ronald Araujo cũng chịu án phạt tương tự ở trận gặp Chelsea. Sau đó, Araujo đã thú nhận trầm cảm sau tấm thẻ đỏ này.

Atletico Madrid đã nhận được phần thưởng nhờ sự kiên trì. Họ biết cách chịu đựng và chọn đúng thời điểm với sự trưởng thành, vững vàng của đội bóng dưới thời HLV Simeone. Chiến thắng ở Nou Camp sau 20 năm thực sự bùng nổ cảm xúc với đội bóng thành Madrid.

Sự nguy hiểm của PSG khiến Liverpool run rẩy

Ở mùa giải trước, PSG đã bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch Champions League bằng hai màn trình diễn áp đảo trước Liverpool ở vòng 1/8. Đêm qua, họ tiếp tục khiến cho đội bóng nước Anh phải run rẩy.

Khi được hỏi về lý do không sử dụng Mohamed Salah, HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông phải tập trung phòng ngự trong 25-30 phút cuối để hạn chế bàn thua. Thậm chí, nhà báo Gregg Evans còn nói câu đầy châm biếm: “Liverpool có thể an ủi phần nào khi biết rằng họ may mắn không phải chịu kết cục tồi tệ hơn tại Paris”.

PSG vẫn vậy, họ không bùng nổ trong cả trận đấu nhưng luôn vô cùng nguy hiểm trong những pha tăng tốc. Minh chứng điển hình cho điều này là tình huống ở phút 89 khi hậu vệ cánh Nuno Mendes bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm và suýt tung ra đòn kết liễu. Hay chỉ 3 phút trước đó, Dembele khởi xướng pha phản công từ sân nhà, trước khi dứt điểm trúng cột dọc trong vòng cấm đối phương.

Trong tập thể PSG, rất khó định danh vị trí chính xác của từng cầu thủ. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người hùng nhờ khả năng dứt điểm và kiến tạo rất đồng đều.

HLV Slot đã cho thấy sự lo sợ ngay từ đầu trận khi bố trí ra sân đội hình 5 hậu vệ và chơi thiên về phòng ngự. Thế nhưng, ngay cả khi thi đấu với hàng hậu vệ đông người, Liverpool vẫn dễ dàng thủng lưới trong các pha ghi bàn của Desire Doue hay Khvicha Kvaratskhelia.

Thống kê cho thấy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của PSG trong trận đấu này lên tới 2.35. Con số ấy của Liverpool chỉ là 0.17. Điều đó cho thấy The Kop gần như không có cơ hội ghi bàn vào lưới đội chủ nhà. Rõ ràng, người hâm mộ hy vọng Liverpool sẽ thể hiện bộ mặt khác trong trận tái đấu tại Anfield. Bằng không, cơ hội đi tiếp của họ vô cùng nhỏ nhoi.

Arsenal bùng nổ đúng lúc

Arsenal hành quân tới Lisbon với tham vọng tạo ra cú hích lớn sau khi lĩnh trọn “cú tát” liên tiếp với thất bại trước Man City (chung kết cúp Liên đoàn Anh) và Southampton (FA Cup). Một chiến thắng trước Sporting Lisbon thực sự cần thiết với đoàn quân HLV Arteta ở thời điểm này.

Thế nhưng, diễn biến ở Lisbon lại trái ngược với mong muốn của Arsenal. Đội bóng của Arteta gây sức ép nhưng không thể khuất phục được hàng thủ Sporting Lisbon. Một phần cũng tới từ tư tưởng thực dụng của HLV Arteta. Ông cần đảm bảo ít nhất “Pháo thủ” không để thua ở sân khách, trước khi bung sức tái đấu ở sân nhà. Sau hai thất bại liên tiếp ở quốc nội, Arsenal hiểu rằng họ hoàn toàn có thể nhận thêm thất bại nữa.

Vì thế, khoảnh khắc bùng nổ của Kai Havertz với bàn thắng duy nhất ở phút 90+1 thực sự là khoảnh khắc quý giá với Arsenal. Sự bùng nổ đúng lúc giúp đội bóng “chữa lành” kịp thời, trước giai đoạn quyết định mùa giải. HLV Arteta không ngần ngại thừa nhận: “Đó là khoảnh khắc rất quan trọng với Arsenal ở mùa giải này”.

Thực tế, Arsenal vẫn đang đi đúng hướng. Họ sở hữu những tố chất của nhà vô địch như khả năng xoay chuyển tình thế trong khó khăn. Thống kê chỉ ra rằng đội bóng thành London có tới 38 pha lập công từ băng ghế dự bị trong mùa giải này.

HLV Arteta cũng rất hạnh phúc trước tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông chia sẻ: “Bàn thắng ấy thể hiện tinh thần của toàn đội. Tôi luôn tôn trọng mỗi cầu thủ Arsenal. Không dễ để một cầu thủ ngồi dự bị. Tuy nhiên, điều quan trọng, các cầu thủ Arsenal hiểu hoàn cảnh và sẵn sàng làm mọi thứ vì đội bóng”.

Kết quả bốc thăm phân nhánh Champions League đã giúp Arsenal thoát khỏi những cuộc tử chiến. Họ cần tận dụng lợi thế này để tiến càng sâu càng tốt ở mùa giải này.