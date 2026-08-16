Tuyển Việt Nam lập kỷ lục bất bại chưa từng có sau trận thắng Malaysia

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur (Malaysia) tối 16/8 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên ở phút bù giờ 45+5, tiền đạo Xuân Son đã giúp tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số với pha băng vào đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm. Cục diện trận đấu ở hiệp 2 cũng tương tự như hiệp 1, nhưng may mắn đến với "Rồng vàng" khi Faris Danish đá phản lưới nhà ở phút 85 và giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Xuan Son tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong hiệp 1 (Ảnh: Trần Hưu).

Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển Việt Nam có lợi thế lớn với trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8 mà còn ghi dấu lịch sử khi gia tăng kỷ lục bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 23 trận, trong đó có 20 trận thắng và 3 trận hòa.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã phá sâu kỷ lục 18 trận bất bại liên tiếp của tuyển Việt Nam được thiết lập trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo.

HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử (Ảnh: Trần Hưu).

Chuỗi trận ấn tượng của HLV Kim Sang Sik này bắt đầu từ trận hòa 1-1 với Ấn Độ vào tháng 10/2024. Kể từ đó, tuyển Việt Nam chưa biết mùi thất bại.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chưa từng nếm mùi thất bại trước tuyển Malaysia trong 12 năm trở lại đây. Trong 11 trận gặp nhau kể từ năm 2014 đến nay, tuyển Việt Nam thắng tới 10 lần và để hòa 1 trận.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam cũng đang bất bại và là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (15 bàn) và mới chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua sau 5 trận. Với phong độ này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được nhận định sáng giá trong việc giành vé vào chơi trận chung kết để bảo vệ ngôi vương tại giải đấu của Đông Nam Á.