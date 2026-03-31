Báo Đông Nam Á: "Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia vì danh dự"

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận đấu thuộc lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu này diễn ra lúc 19h trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Trước giờ bóng lăn, tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son tuyên bố anh đang đạt phong độ cao nhất, đồng thời anh quyết tâm ghi bàn vào lưới Malaysia”.

Xuân Son (12) là tâm điểm chú ý của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: ASEAN Football).

“Trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh cách đây ít ngày, Xuân Son và Hoàng Hên bên phía đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao, dù họ không ghi bàn”, tờ Bola Sport viết thêm.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cũng không quên nhắc về tính chất quan trọng của cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cho dù trong số hai đội này, một đội đã chắc suất đi tiếp, đội còn lại đã chắc chắc bị loại.

Bola Sport bình luận: “Cần biết rằng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia mang ý nghĩa danh dự. Đội tuyển Việt Nam đã chắc suất lọt vào VCK, còn Malaysia đã chắc chắn phải chia tay giải vô địch châu Á, sau khi họ bị AFC xử thua 2 trận vòng loại, vì những bê bối của vụ cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả”.

“Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào VCK Asian Cup 2027, nhưng Xuân Son đầy quyết tâm ở trận đấu này. Theo Xuân Son, sân Thiên Trường rất đặc biệt với anh và trận đấu sắp diễn ra trùng với dịp sinh nhật của Xuân Son”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng "đòi nợ" trước Malaysia (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam tự tin cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia 2-0 trong trận đấu sắp diễn ra”.

“Sự tự tin của ông Kim Sang Sik xuất phát từ chỗ Malaysia khuyết 7 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado. Những cầu thủ này đã bị FIFA “treo giò” vì sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia.

HLV Kim Sang Sik cho biết trận đấu sắp diễn ra với Malaysia là cơ hội để đội tuyển Việt Nam lấy lại danh dự. Cùng quan điểm với vị HLV người Hàn Quốc, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của đội chủ nhà cho biết anh và các đồng đội quyết đòi lại món nợ đã để thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi (hiện tại kết quả này đã bị hủy)”, New Straits Times viết thêm.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia chưa hề chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam suốt 12 năm liên tục gần đây nhất.

Kể từ sau năm 2014 đến nay, Malaysia đã thi đấu với đội tuyển Việt Nam 9 trận ở các giải chính thức. Họ thua đến 8 trận, chỉ hòa một trận. Đội tuyển Việt Nam ghi được tổng cộng 18 bàn, Malaysia chỉ ghi được 3 bàn trong 9 trận đấu này.