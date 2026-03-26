Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu đội tuyển Việt Nam - Bangladesh

Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và lực lượng, siêu máy tính của Besoccer chỉ ra xác suất giành chiến thắng của "Những chiến binh sao vàng" lên tới 82,3%, trong khi khả năng gây bất ngờ của Bangladesh chỉ vỏn vẹn 5,3%.

Đội tuyển Việt nam được dự đoán sẽ áp đảo Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Nam Anh).

Các kịch bản tỷ số cũng được hệ thống máy tính ưu tiên lần lượt là 2-0 (14,4%) và 3-0 (12,8%). Điều này phản ánh thực tế về sự chênh lệch trình độ giữa một đội bóng đang tiệm cận nhóm đầu châu Á và một đại diện đến từ vùng trũng bóng đá Nam Á.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tập trung này chính là danh sách 23 cầu thủ của HLV Kim Sang Sik. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi màn ra mắt của Hoàng Hên, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil lần đầu tiên có màn ra mắt tại đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiền đạo Xuân Son tiếp tục là thỏi nam châm thu hút sự chú ý. Sau màn trình diễn chói sáng tại AFF Cup 2024, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định được kỳ vọng sẽ duy trì bản năng săn bàn để mang về niềm vui cho khán giả nhà. Dù đội hình chưa hội quân đầy đủ do một số trụ cột bận thi đấu cấp CLB, nhưng bộ khung hiện tại vẫn quá mạnh so với đối thủ.

Tuy nhiên, Bangladesh bị đánh giá thấp hơn về tổng thể nhưng đội bóng này vẫn khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik phải thận trọng trong trận đấu sắp tới.

Gương mặt đáng gờm nhất bên phía đội khách chính là tiền vệ Hamza Choudhury. Từng có nhiều năm thi đấu tại Premier League trong màu áo Leicester City, kinh nghiệm và đẳng cấp của Hamza được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Bangladesh đứng vững trước áp lực từ phía đội tuyển Việt Nam.

Sự hiện diện của một cầu thủ từng chơi tại Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho các tiền vệ như Hoàng Đức hay Quang Hải trong việc kiểm soát khu trung tuyến.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu quan trọng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm các nhân tố mới trước khi bước vào trận quyết định với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3.