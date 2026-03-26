Truyền thông Đông Nam Á nói về sứ mệnh World Cup của tuyển Việt Nam

Trang này giật tít: “Hành trình đến World Cup: Sứ mệnh lớn của bóng đá Việt Nam”. Trong đó, trang Asean Football cho rằng chiến dịch giành vé tham dự World Cup nằm trong tầm nhìn tương lai của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tuyển Việt Nam đang trên hành trình trở lại và hướng tới mục tiêu tham dự World Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

“VFF đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vươn tầm thế giới. Bóng đá Việt Nam đang mơ lớn. Đây là một hành trình táo bạo và giàu tham vọng, lấy cảm hứng từ thành công của U23 Việt Nam trong năm qua. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự World Cup trong tương lai gần”, trang Asean Football viết.

Trong cuộc họp đầu tiên năm 2026 của Hội đồng HLV quốc gia diễn ra ngày 24/3, VFF đã chính thức đặt mục tiêu đưa tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA, đồng thời hướng tới giấc mơ World Cup. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự đồng bộ từ hệ thống đào tạo trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thành công của U23 Việt Nam là điểm tựa cho thành công của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng trong quý I/2026. Đội U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, trong khi các đội tuyển trẻ và futsal tiếp tục duy trì hoạt động thi đấu, tập huấn thường xuyên.

Tuy nhiên, bóng đá nữ đứng trước yêu cầu tái cấu trúc lực lượng, hướng tới mục tiêu dài hạn cho chu kỳ phát triển mới.

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, bóng đá Việt Nam đã lập nên cột mốc lịch sử khi có tới 8 đội tuyển giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á. Đây là kỷ lục chưa từng thấy trước đây. Đó được xem là điểm tựa cho bóng đá Việt Nam phát triển.

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền tham dự Asian Cup 2027 sau khi được xử thắng 3-0 trước Malaysia. Trên bảng xếp hạng FIFA, “Những chiến binh sao vàng” đã vươn lên vị trí thứ 103 thế giới và tiệm cận top 100.