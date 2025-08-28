Xem trực tiếp lễ bốc thăm vòng bảng Champions League ở đâu?

* Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra vào lúc 23h hôm nay (28/8) tại Monaco. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện này. Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trên trang chủ của UEFA.

Ở loạt trận play-off Champions League diễn ra vào đêm qua, Benfica đã xuất sắc giành vé vào vòng bảng sau khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Fenerbahce của HLV Mourinho. Đội bóng Bồ Đào Nha đã sớm có bàn dẫn trước do công của Kerem Akturkoglu.

Benfica loại Fenerbahce của HLV Mourinho để giành vé tham dự vòng bảng Champions League (Ảnh: UEFA).

Những nỗ lực sau đó của Fenerbahce không có kết quả. Thậm chí, họ còn lâm vào cảnh thiếu người khi Anderson Talisca nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 4 phút. Đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp, HLV Mourinho không thể tham dự Champions League.

Ba đội bóng còn lại giành những tấm vé cuối cùng giống như Benfica còn có Qarabag, Club Brugge, Copenhagen. Trước đó một ngày, ba đội bóng Pafos (Síp), Kairat (Kazakhstan) và Bodo Glimt (Na Uy) đều giành vé tham dự Champions League. Đáng chú ý, họ đều có lần đầu tiên tham dự Champions League.

Như vậy, tới lúc này, 36 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League đã được xác định. Họ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa theo kết quả thi đấu cúp châu Âu trong 5 mùa giải gần đây.

Nhóm hạt giống số 1: PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Nhóm hạt giống số 2: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge.

Nhóm hạt giống số 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiacos, Slavia Prague, Bodo Glimt, Marseille.

Nhóm hạt giống số 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhagen.

Các nhóm hạt giống ở vòng bảng Champions League (Ảnh: UEFA).

UEFA sẽ bốc thăm dựa theo phần mềm uy tín, nhằm đảm bảo sự công bằng. Mỗi CLB sẽ đối đầu với hai đội ở từng nhóm hạt giống. Họ sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách).

Các nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng như các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác.

Các đội nằm trong top 8 ở giai đoạn vòng bảng nghiễm nhiên có vé tham dự vòng 1/8. Các đội xếp thứ 9-24 tham dự vòng đấu play-off để chọn ra 8 đội vào vòng 1/8. Các đội xếp thứ 25-36 sẽ bị loại, thay vì bị đẩy xuống Europa League như trước.

Đáng chú ý, kể từ mùa giải này, UEFA sẽ ưu tiên các đội có thứ hạng cao hơn ở vòng bảng được thi đấu sân nhà ở lượt về vòng knock-out. Điều này đảm bảo sự công bằng cho những đội đã nỗ lực thi đấu ở vòng bảng, tránh trường hợp thiệt thòi như Liverpool ở mùa giải trước.