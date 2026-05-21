Xem trực tiếp bốc thăm World Cup U17 ở đâu?

Tối nay (theo giờ Việt Nam), FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm World Cup U17 nam và nữ tại Zurich (Thụy Sĩ). Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá trẻ trên khắp thế giới.

Sự kiện này sẽ được phát sóng trên các nền tảng thuộc hệ thống của FIFA (FIFA+, YouTube, TikTok). Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp sự kiện và đưa thông tin nhanh nhất bên lề lễ bốc thăm World Cup U17.

Kể từ năm ngoái, FIFA quyết định biến World Cup U17 trở thành giải đấu thường niên được tổ chức tại Qatar (ít nhất cho tới năm 2030). Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng nâng số đội bóng tham dự giải đấu lên con số 48. Đây là lần đầu tiên, U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U17.

Theo công bố của FIFA, các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia, Saudi Arabia

Nhóm 3: New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch, Montenegro

Nhóm 4: Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, hai đại diện châu Phi (tranh vé vớt).

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm từng đại diện của các nhóm hạt giống vào 12 bảng đấu. Đội chủ nhà U17 Qatar nằm ở nhóm hạt giống số 1. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 4, U17 Việt Nam có thể nằm chung bảng với nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đây là màn cọ xát vô cùng tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam, trước khi bước vào những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Ở giải World Cup U17 2025, U17 Indonesia đối đầu với Brazil, Zambia, Honduras. Đội bóng xứ vạn đảo đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trước U17 Honduras.