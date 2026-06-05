Đối thủ của U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh đáng sợ ở giải U17 châu Âu

U17 Bỉ là một trong ba đội tuyển cùng bảng với U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar. Đội tuyển này đang phô diễn sức mạnh đáng gờm tại giải châu Âu, giành quyền vào chơi trận chung kết khi đánh bại U17 Pháp ở trận bán kết diễn ra hôm 4/6.

U17 Bỉ gây ấn tượng khi lần đầu tiên giành vé vào chung kết giải U17 châu Âu (Ảnh: Getty).

Tại vòng bảng, U17 Bỉ đánh bại U17 Croatia với tỷ số 2-0, để thua sít sao 0-1 trước U17 Tây Ban Nha trước khi vượt qua Estonia với tỷ số 1-0 ở lượt đấu cuối để giành vé vào bán kết.

Đụng độ U17 Pháp được đánh giá cao hơn ở vòng bán kết, các cầu thủ U17 Bỉ chơi đầy tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 25 của hiệp 1 sau pha lập công của Onia Seke. Các cầu thủ "Quỷ đỏ" tiếp tục gây sốc khi gia tăng cách biệt ở phút 52 của hiệp 2 nhờ pha dứt điểm tinh tế của Benktib.

Trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ U17 Pháp dồn lên tấn công và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 64 sau pha dứt điểm của Gadou. Tuy nhiên trong thời gian còn lại, U17 Pháp bất lực tìm kiếm bàn gỡ hòa và chấp nhận để thua chung cuộc 1-2 trước U17 Bỉ.

Đối thủ của U17 Bỉ ở trận chung kết U17 châu Âu 2026 là U17 Italy khi đội bóng "áo thiên thanh" đánh bại U17 Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 ở trận bán kết diễn ra vào hôm nay (5/6).

Màn trình diễn của U17 Bỉ khiến đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ phải thận trọng ở VCK U17 World Cup 2026 sắp tới khi các đối thủ của "Rồng vàng" đều rất mạnh (gồm U17 Mali, U17 New Zealand và U17 Bỉ).

Đáng chú ý, U17 Bỉ đã có tới 4 lần lọt vào bán kết giải U17 châu Âu, nhưng đây là lần đầu tiên họ tiến vào chung kết, càng cho thấy sức mạnh của các cầu thủ trẻ "Quỷ đỏ" năm nay.

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, vì vậy U17 Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng thật tốt nhằm ghi dấu ấn ở sân chơi cao nhất dành cho lứa trẻ.