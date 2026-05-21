Hôm nay bốc thăm U17 World Cup: Bảng "tử thần" chờ đợi U17 Việt Nam

Vì lần đầu tham dự vòng chung kết (VCK) U17 World Cup , nên đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống cuối cùng, nhóm hạt giống số 4.

Về lý thuyết, U17 Việt Nam có thể tái ngộ U17 Australia tại World Cup (Ảnh: AFC).

Ngoại trừ đội chủ nhà của VCK U17 World Cup, U17 Qatar đương nhiên thuộc nhóm hạt giống số một, mã số A1 (đội hạt giống của bảng A), các đội còn lại được phân chia hạt giống theo thứ hạng ở các VCK World Cup gần đây nhất. Có tổng cộng 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm hạt giống có 12 đội.

Nhóm hạt giống số 1 có các đội tuyển U17 Qatar, Brazil, Pháp, Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Italy, Mexico, Mali, Hàn Quốc, Senegal.

Nhóm hạt giống số 2 có các đội tuyển U17 Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Colombia, Chile, Ai Cập, Ireland, Australia, Saudi Arabia.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 3 có U17 New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Montenegro và Đan Mạch.

U17 Việt Nam có thể đối đầu với Argentina hoặc Brazil tại World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Còn U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4, với các đội tuyển Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Jamaica, Cuba, Trung Quốc và 2 đại diện của châu Phi chỉ được xác định sau ngày 23/5, hiện được FIFA tạm đặt mã số là CAF 1 và CAF 2.

Nguyên tắc bốc thăm là các đội chung nhóm hạt giống sẽ không chung bảng, Theo nguyên tắc này, U17 Việt Nam có khả năng rơi vào bảng cực nặng, có sự hiện diện của Brazil hoặc Argentina (nhóm hạt giống số một), Croatia hoặc Bỉ (nhóm 2), Đan Mạch hoặc Bờ Biển Ngà (nhóm 3).

Ngược lại, bảng đấu dễ thở nhất về lý thuyết dành cho U17 Việt Nam, sẽ là bảng đấu có chủ nhà Qatar (nhóm 1), U17 Saudi Arabia hoặc Australia (nhóm 2) và Tajikistan (nhóm 3). Đây đều là các đội không quá mạnh ở châu Á, U17 Việt Nam có thể giải quyết được. Nhưng khả năng xuất hiện bảng đấu như thế này cực khó xảy ra.

Theo dự kiến, vào lúc 20h tối nay, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK World Cup U17 năm 2026. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ). Còn VCK World Cup U17 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar.