Xem Ngoại hạng Anh tranh ngôi vương kịch tính, Red Bull áp đảo tại Formula 1 2024 trên K+

Sức nóng sân cỏ từ Âu sang Á

Cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24 đang chứng kiến khúc cua quyết định, khi 3 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng là Liverpool, Man City và Arsenal liên tiếp chạm trán trong tháng 3.

Bước ngoặt đã xảy ra ở vòng 28, khi Arsenal nhọc nhằn vượt qua Brentford với tỷ số 2-1 trên sân nhà, còn Liverpool bị Man City cầm chân trong một trận đấu mà đội chủ nhà Anfield chơi trên cơ hoàn toàn đương kim vô địch trong hiệp 2, và chỉ may mắn mới giúp thầy trò huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola ra về với 1 điểm.

Cái kết đẹp cho trận chiến cuối cùng của 2 vị HLV (Ảnh: K+).

Kết quả này khiến ngôi đầu của Ngoại hạng Anh đổi chủ từ tay Liverpool về với Arsenal, nhưng Arsenal chỉ hơn Liverpool về chỉ số phụ và cũng hơn Man City xếp thứ 3 đúng 1 điểm. Vì thế, một bước ngoặt khác sẽ xảy ra vào cuối tháng này khi Arsenal có chuyến làm khách tại sân nhà của Man City, còn Liverpool sẽ làm mọi cách để lấy lại vị trí số một trong mùa giải cuối cùng với HLV Jurgen Klopp. Duy nhất trên K+, khán giả mới được theo dõi trọn vẹn những màn thư hùng tranh ngai vàng nảy lửa này.

Tháng 3 cũng là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận quyết định với đội tuyển Indonesia (21 và 26/3) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Còn quá sớm để khẳng định về một màn hồi sinh của đội tuyển Việt Nam sau nỗi thất vọng mang tên AFF Asian Cup 2023, chưa kể chúng ta phải đá trên sân khách ở lượt đi và đối mặt với dàn ngoại binh nhập tịch hùng hậu của đối thủ.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tích cực, thầy trò HLV Philippe Troussier chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp niềm tin của người hâm mộ. Độc giả theo dõi hành trình đến với đấu trường World Cup của các chiến binh sao vàng trên nền tảng K+ (thuộc gói FPT Play Sport).

K+ phát sóng độc quyền nhiều giải đấu đẳng cấp thế giới

Ngoài bóng đá, trong tháng 3, đáng chú ý trên K+ là sự trở lại của giải đấu Formula 1 mùa giải 2024. Sau thắng lợi thuyết phục ở chặng Bahrain GP, Verstappen trở thành tay đua đầu tiên giành Grand Slam ngay trong chặng mở màn của một mùa Formula 1.

Mới đây, Verstappen lại làm các cổ động viên (CĐV) được dịp ngất ngây khi tiếp tục thể hiện vị thế đương kim vô địch ở chặng Saudi Arabian GP. Đây là chiến thắng thứ 9 liên tiếp của Verstappen và anh cũng chỉ kém kỷ lục về số chiến thắng liên tiếp do chính mình thiết lập vào năm ngoái một chặng đua nữa. Các tín đồ của giải đấu đang hồi hộp chờ xem liệu đương kim vô địchvà Red Bull có tiếp tục thể hiện được phong độ đỉnh cao ở chặng tiếp theo tại Australian GP (22 - 24/3), hay những kẻ thách thức sẽ vượt lên để soán lấy vị trí của nhà vua.

Red Bull đang thể hiện sức mạnh từ đầu mùa giải (Ảnh: K+).

Là đơn vị truyền hình duy nhất ở Việt Nam đem tới cho khán giả trọn vẹn diễn biến của Formula 1, với kinh nghiệm sản xuất các chương trình thể thao cùng đội ngũ nhân sự chất lượng, K+ còn mang đến loạt chương trình đồng hành đặc sắc như: World Of Formula 1 (20h thứ 5), Talks Show Speed+ (1 tiếng trước khi mỗi chặng đua), Grandprix 30P (19h thứ 2) và Shortform… giúp người xem có cái nhìn toàn cảnh về giải đấu.

Ngoài ra, một sự kiện thể thao tốc độ nóng bỏng khác cũng xuất hiện trên sóng K+ là giải đua đường trường WRC Safari Rally Kenya (28/3 - 31/3), sẽ giúp người hâm mộ của bộ môn này có thêm trải nghiệm khác lạ.

Bên cạnh đó, K+ còn giúp người xem được thỏa mãn đam mê với bộ môn thể thao quý tộc bằng bữa tiệc mang tên LIV Golf Miami (5/4 - 7/4).

Ở sự kiện LIV Golf Hong Kong trước đó, Abraham Ancer độc chiếm ngôi đầu với cách biệt 5 gậy. Với những ai yêu thích võ thuật tổng hợp, lồng bát giác, chắc chắn sẽ không thể đứng yên với loạt trận so găng căng thẳng từ các tay đấm: UFC Fight Night 154: Tuivasa vs. Tybura (17/3), UFC Fight Night 155: Ribas vs. Namajunas (24/3), UFC Fight Night 156: Blanchfield vs. Fiorot (31/3)...

Là nền tảng hàng đầu về thể thao tại Việt Nam, K+ không chỉ mang đến các giải đấu độc quyền, mà còn phát sóng nhiều giải đấu hấp dẫn trong và ngoài nước, phục vụ đa dạng sở thích của người xem. Với chương trình khuyến mại hấp dẫn tháng 3 của K+, người hâm mộ sẽ được đắm chìm trong các giải đấu hàng đầu với chi phí tiết kiệm.

Đa dạng các giải đấu trên K+ (Ảnh: K+).

Cụ thể, từ nay đến hết 17/3/2024, K+ giảm 50% trọn bộ thiết bị đầu thu chỉ còn 1.125.000 đồng (giá gốc 2,25 triệu đồng) cho gói 6 tháng và 1.387.000 đồng (giá gốc 2.775.000 đồng) với gói 9 tháng. Với khách hàng sử dụng đầu thu và thẻ giải mã của K+ sẽ có giá ưu đãi chỉ 975.000 đồng (giá gốc 1.950.000 đồng) cho gói 6 tháng và 1.237.500 đồng (giá gốc 2.475.000 đồng) với gói 9 tháng.

K+ mang đến khuyến mại tháng 3 hấp dẫn (Ảnh: K+).

Từ nay đến 31/3/2024, K+ giảm đến 30% gói Tiện lợi và Trọn vẹn, tặng 1 tháng thuê bao và mã giảm giá 10.000 đồng khi mua gói từ 2 tháng, áp dụng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đăng ký tại đây.