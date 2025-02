Xác định đối thủ của CLB Công an Hà Nội ở bán kết cúp C1 Đông Nam Á

Ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào tối 5/2, CLB Thanh Hóa đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước đại diện của Indonesia là PSM Makassar. Với kết quả này, đội bóng Việt Nam đã bị loại khỏi cúp C1 Đông Nam Á khi xếp áp chót ở bảng A.

PSM Makassar (áo đỏ) sẽ là đối thủ của CLB Công an Hà Nội ở bán kết cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: PSM Makassar).

Chung cuộc ở bảng đấu này, BG Pathum United (11 điểm) và PSM Makassar (10 điểm) là hai đội giành quyền đi tiếp. Với vị trí nhì bảng A, PSM Makassar sẽ đối đầu với đội đầu bảng B là CLB Công an Hà Nội ở vòng bán kết. Trong khi đó, BG Pathum United sẽ gặp đội nhì bảng B.

Loạt trận cuối bảng B sẽ diễn ra vào tối nay. Mặc dù mới thi đấu 4 trận nhưng CLB Công an Hà Nội đã chắc chắn có ngôi đầu bảng đấu này với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, hơn đội xếp thứ hai là Buriram United tới 5 điểm.

Vào lúc 19h30 hôm nay, CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Borneo trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục với đội bóng ngành công an nhưng lại quyết định số phận của Borneo. Đại diện Indonesia đang có 6 điểm, ít hơn Buriram United 1 điểm. Do đó, Borneo buộc phải giành chiến thắng với hy vọng đi tiếp.

Dù sao, trận đấu với Borneo cũng được xem là màn tập dượt của CLB Công an Hà Nội trước khi gặp đối thủ khác của Indonesia là PSM Makassar ở vòng bán kết cúp C1 Đông Nam Á.

CLB Công an Hà Nội chắc chắn có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B (Ảnh: CAHN).

Nếu không có bất ngờ, trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa hai đại diện của Thái Lan là Buriram United và BG Pathum United.

Phát biểu trước trận đấu với Borneo, HLV Mano Polking cho biết: "Giống như các trận đấu trước, chúng tôi đã có chuẩn bị tốt nhất và hoàn hảo nhất để hướng tới chiến thắng. Trận đấu này tạo bước đà cho đội bóng tự tin bước vào vòng bán kết.

Tôi có thời gian dài làm việc ở Đông Nam Á. Tôi nhận thấy bóng đá Indonesia phát triển nhanh. Borneo là đội bóng mạnh, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nên đây sẽ là trận đấu khó khăn và thú vị. Hy vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn".

Hai trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á sẽ cùng diễn ra vào ngày 2/4. Các trận lượt về diễn ra vào ngày 30/4. Thể thức thi đấu của cúp C1 Đông Nam Á giống như AFF Cup. Các đội cũng phải thi đấu hai trận chung kết lượt đi và về vào hai ngày 14 và 21/5.