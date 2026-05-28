Thắng đối thủ Tây Ban Nha, Crystal Palace vô địch Conference League

Crystal Palace được đánh giá cao hơn Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League 2025-2026. Cả hai đội đều cần chiến thắng để có vé dự cúp châu Âu mùa giải sau.

Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Vallecano để vô địch Conference League (Ảnh: Reuters).

Với quyết tâm cao hơn, Crystal Palace đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đại diện nước Anh tạo ra nhiều cơ hội ở hiệp 1, nhưng các chân sút như Pino, Mateta, Sarr đều dứt điểm khá vội vàng.

Trong khi đó, Vallecano chơi quyết liệt và gây áp lực tầm cao khiến Crystal Palace gặp khá nhiều bế tắc. Đại diện Tây Ban Nha có cơ hội nguy hiểm ở phút 28 nhưng Alemao lại dứt điểm ra ngoài.

Cuối hiệp một, Crystal Palace suýt mở tỷ số khi Mitchell bay người đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sang hiệp hai, Crystal Palace gia tăng sức ép và áp lực của họ đã phát huy hiệu quả.

Phút 51, Adam Wharton sút xa khiến thủ môn của Vallecano phải đẩy bóng ra và Mateta đá bồi nhanh để mở tỷ số. Bàn thắng này giúp CLB nước Anh chơi hưng phấn hơn trong thời gian tiếp theo.

Crystal Palace nâng cao chức vô địch Conference League 2025-2026 (Ảnh: Reuters).

Phút 57, Mateta có cơ hội thuận lợi nhưng anh không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt. Ngay sau đó, Pino suýt lập siêu phẩm nhưng cú sút phạt hàng rào lại tìm đến cột dọc.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp hai, Vallecano đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ bất lực trước hàng thủ có tổ chức của Crystal Palace. Đội bóng Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi bàn và chấp nhận thua 0-1 sau 90 phút.

Crystal Palace chính thức lên ngôi vô địch Conference League 2025-2026 đầy ấn tượng. Trước đó, một đội bóng Anh khác là Aston Villa vô địch Europa League 2025-2026 sau khi đánh bại Freiburg.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Pino, Mateta, Sarr.

Bàn thắng: Mateta (51').

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria, Lopez, Valentin, De Frutos, Palazon, Garcia, Alemao