Dự đoán kết quả chung kết Conference League Crystal Palace gặp Vallecano

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta dựa trên 10.000 mô phỏng, Crystal Palace có 51,2% khả năng giành chiến thắng trong trận chung kết Europa Conference League (64,2% cơ hội vô địch). Khả năng Rayo Vallecano chiến thắng là 23,2% (35,8% cơ hội vô địch). Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 25,6%.

Vào tháng 1, HLV Oliver Glasner tuyên bố sẽ rời khỏi Crystal Palace sau khi mùa giải này kết thúc. Chiến lược gia người Áo rất muốn chia tay CLB bằng chức vô địch cúp châu Âu. Trước đó, HLV Oliver Glasner là người giúp Crystal Palace giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử khi vô địch FA Cup vào năm ngoái.

Crystal Palace là đội bóng lọt vào trận chung kết cúp châu Âu ngay trong lần đầu tham dự kể từ Alaves ở UEFA Cup mùa giải 2000-2001. Trong khi đó, đội bóng gần nhất giành cúp châu Âu ngay trong lần đầu tham dự là Mechelen ở cúp C3 châu Âu mùa giải 1987-1988.

Phát biểu sau trận đấu với Arsenal cuối tuần qua, HLV Oliver Glasner cho biết: “Điều mà tôi học được trong hai năm ở đây là luôn đồng ý với ý kiến của Chủ tịch. Tuy nhiên, hôm nay, tôi xin được cãi lời ông ấy. Ngài Chủ tịch Steve Parish cho rằng ngày tuyệt vời nhất chính là khi CLB vô địch FA Cup. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngày đó sẽ xuất hiện ở Leipzig (nơi tổ chức trận chung kết Conference League)”.

HLV Oliver Glasner từng có kinh nghiệm vô địch cúp châu Âu. Ông từng giúp Frankfurt lên ngôi cao nhất ở Europa League 2021-2022 sau chiến thắng trước Rangers trên chấm phạt đền. Ông cùng với HLV huyền thoại Ernst Happel trở thành hai HLV người Áo lọt vào nhiều hơn một trận chung kết cúp châu Âu.

Crystal Palace sẽ hướng tới mục tiêu trở thành câu lạc bộ Anh thứ ba giành chức vô địch Conference League. Trước đó, West Ham ở mùa giải 2022-2023 và Chelsea ở mùa giải 2024-2025 đã làm được điều này. Đội bóng Tây Ban Nha duy nhất từng lọt vào chung kết Conference League trước Vallecano là Real Betis, đội bóng đã để thua Chelsea vào năm ngoái.

Trận chung kết Conference League đêm nay hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ. Crystal Palace (0,82 bàn/trận) và Vallecano (0,98 bàn/trận) là những đội bóng hiếm hoi vào lưới nhặt bóng dưới 1 bàn/trận ở giải đấu năm nay.

Cũng giống như Crystal Palace, Vallecano có lần đầu tiên tham dự cúp châu Âu. Đội bóng Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết trong mùa giải thứ hai góp mặt ở cúp châu Âu trong lịch sử. Chỉ có chiến thắng trong trận đấu đêm nay mới giúp Vallecano trở lại cúp châu Âu mùa giải tới.

Vallecano đang được dẫn dắt bởi HLV Inigo Perez. Ông là HLV người Tây Ban Nha trẻ nhất góp mặt ở trận chung kết cúp châu Âu (38 tuổi, 129 ngày), ngang bằng với Pep Guardiola, người giúp Barcelona lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009 (cũng 38 tuổi, 129 ngày).

Thống kê đối đầu giữa Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Đây sẽ là trận đấu thứ 15 của Crystal Palace tại cúp châu Âu và là trận thứ 23 của Rayo. Đây là trận chung kết giữa hai đội ra sân ít nhất ở cúp châu Âu (tổng cộng 38 trận) kể từ trận chung kết cúp C3 châu Âu mùa 1964-1965 giữa West Ham (9 trận) và 1860 Munich (10 trận).

Crystal Palace và Vallecano chưa từng gặp nhau trước đây nhưng đây là trận chung kết cúp châu Âu thứ 20 giữa các đội bóng đến từ Anh và Tây Ban Nha. Từ mùa giải 2005-2006 đến mùa giải 2021-2022, các đội bóng Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trong cả 9 lần chạm trán với các CLB Anh. Tuy nhiên, trong trận chung kết gần nhất của hai nền bóng đá, Chelsea đã thắng 4-1 trước Real Betis.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Crystal Palace không thể tung ra sân 3 cầu thủ là Borna Sosa, Cheick Oumar Doucoure và Edward Nketiah vì chấn thương.

Rayo Vallecano cũng không có sự phục vụ của Carlos Martin, Ilias Akhomach và Luiz Felipe vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Crystal Palace : Dean Henderson, Nathaniel Clyne, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot, Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell, Ismaïla Sarr, Yeremy Pino, Jean-Philippe Mateta.

Rayo Vallecano : Augusto Batalla, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria, Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos, Alemao.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 1-1 Rayo Vallecano (Crystal Palace thắng ở loạt sút luân lưu).