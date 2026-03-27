Đội tuyển Bolivia tranh vé dự World Cup 2026 với Iraq

Đại diện của Nam Mỹ, Bolivia gặp Suriname (CONCACAF) ở trận bán kết play-off liên lục địa nhánh 2 diễn ra tại Mexico. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát bóng tới 68% nhưng Bolivia bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ trong suốt hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Suriname đã dội "gáo nước lạnh" với Bolivia khi có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự phía Bolivia, Liam van Gelderen nhanh chân dứt điểm cận thành giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Moises Paniagua (thứ 2 từ trái sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội Bolivia (Ảnh: Getty).

Bị thủng lưới trước nhưng các cầu thủ Bolivia vẫn chơi bình tĩnh, đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 72, chân sút 18 tuổi Moises Paniagua tự tin dứt điểm mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho Bolivia.

7 phút sau, pha dâng cao táo bạo bên cánh phải của hậu vệ Diego Medina khiến hàng thủ Suriname rơi vào hỗn loạn. Đường căng ngang của Medina tìm đến Juan Sinforiano Godoy, người sau đó bị hậu vệ Myenty Abena của Suriname phạm lỗi. Trọng tài người Australia Alireza Faghani ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Miguel Terceros đá phạt đền thành công giúp Bolivia ngược dòng đánh bại Suriname (Ảnh: Getty).

Trên chấm 11m, Miguel Terceros không mắc sai lầm nào để giúp Boliva vượt lên dẫn trước 2-1. Trong những phút còn lại, Suriname bất lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà và chấp nhận thất bại một cách cay đắng.

Chiến thắng này giúp tuyển Bolivia đối đầu với tuyển Iraq vào ngày 31/3 trên sân BBVA (Guadalupe, Mexico) ở trận chung kết nhánh 2 vòng play-off liên lục địa. Đội thắng sẽ giành vé vào bảng I World Cup 2026 cùng đội tuyển Pháp, đội tuyển Na Uy và đội tuyển Senegal.