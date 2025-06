Xác định 13 đội bóng đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026

Sau loạt trận FIFA diễn ra đêm qua và sáng nay, FIFA đã xác định thêm được ba đội bóng góp mặt ở World Cup 2026. Ở châu Á, Australia là đội bóng cuối cùng giành vé tham dự giải đấu được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada thông qua vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Australia giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Đội bóng xứ sở Chuột túi chỉ cần không thua đậm Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng là giành vé đi tiếp. Họ đã làm tốt hơn thế khi giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Tây Á.

Như vậy, tính tới thời điểm này, 6 đội bóng giành vé tham dự World Cup ở châu Á đã được xác định là Hàn Quốc, Jordan, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản và Australia.

Hai tấm vé trực tiếp cuối cùng sẽ được xác định thông qua vòng loại thứ 4. Các đội xếp thứ 3 và 4 ở giai đoạn vòng loại thứ ba (Indonesia, Qatar, Oman, UAE, Saudi Arabia, Iraq) sẽ được chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup. Hai đội đứng nhì sẽ thi đấu vòng loại thứ 5 để chọn ra đại diện của châu Á tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Ở khu vực Nam Mỹ, Brazil và Ecuador là những đội bóng mới nhất giành vé tham dự World Cup 2026 sau Argentina. Trong trận đấu vào sáng nay, Brazil đã giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, còn Ecuador hòa Peru với tỷ số 0-0.

Brazil đã có vé góp mặt ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Ecuador và Brazil đang có cùng 25 điểm, hơn đội xếp thứ 7 là Venezuela 7 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai lượt.

Trước đó, ở khu vực châu Đại Dương, New Zealand đã chắc chắn có vé sau khi thắng New Caledonia trong trận chung kết. Ở các giải đấu trước đây, khu vực châu Đại Dương chỉ có nửa vé nên New Zealand phải tham dự vòng play-off Liên lục địa. Tuy nhiên, ở World Cup 2026, khu vực này đã có 1 vé.

Cùng với đó, ba đội chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico đều nghiễm nhiên có vé tham dự World Cup 2026.