Vua cờ Kramnik bị điều tra vì liên quan đến sự ra đi của Naroditsky

Sau sự ra đi đột ngột của Naroditsky hôm 19/10, hàng loạt kỳ thủ hàng đầu thế giới đã đồng loạt lên án Vladimir Kramnik vì những cáo buộc gian lận công khai của ông nhắm vào Naroditsky.

Đại kiện tướng Hikaru Nakamura, kỳ thủ số hai thế giới, đã sử dụng từ ngữ gay gắt trên buổi phát trực tiếp để chỉ trích hành vi của Kramnik. Trong khi đó, Vua cờ Magnus Carlsen cũng khẳng định "cách Kramnik đối xử với Naroditsky thật khủng khiếp," làm gia tăng áp lực lên cựu Vua cờ người Nga.

Trước khi qua đời, Naroditsky đã kiên quyết bác bỏ mọi lời buộc tội gian lận từ Kramnik, khẳng định trong sạch và bày tỏ rằng những lời cáo buộc vô căn cứ đã đặt anh vào vị thế bị hoài nghi mỗi khi “làm tốt”.

Trong buổi stream vào tuần trước, anh ẩn ý rằng mình đang gặp phải những áp lực tinh thần kéo dài khiến tinh thần suy sụp.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào cựu Vua cờ Vladimir Kramnik, FIDE tuyên bố vào ngày 22/10 rằng họ "đang điều tra" hành vi của ông.

FIDE cũng chính thức ra thông báo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Daniel Naroditsky, đồng thời cam kết truy tặng anh một giải thưởng đặc biệt nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của anh với tư cách: người chơi, HLV và bình luận viên.

Về phía Vladimir Kramnik, ông đã từ chối bình luận trực tiếp về tuyên bố điều tra từ FIDE và cho biết ông "muốn kể toàn bộ câu chuyện" nhưng sẽ chỉ phản hồi khi có phát biểu chính thức từ Chủ tịch FIDE, Arkady Dvorkovich.

Sau sự ra đi của Naroditsky, cựu Vua cờ Kramnik vẫn tiếp tục đăng tải những trạng thái gây tranh cãi: "Im lặng cũng có thể giết người, không chỉ lời nói'.

Đáng chú ý, Kramnik còn đăng ảnh chụp màn hình một đoạn nói chuyện, trong đó một người bí ẩn cho rằng Naroditsky có dấu hiệu "dùng chất cấm" trong buổi phát trực tuyến gần nhất, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mới.

Vladimir Kramnik, sinh năm 1975, từng là nhà vô địch thế giới từ năm 2000 đến 2006, nổi tiếng với việc lật đổ thế độc tôn kéo dài 15 năm của huyền thoại Garry Kasparov.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, cựu Vua cờ này thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi khi công khai đăng tải các cáo buộc gian lận trên mạng xã hội nhắm vào nhiều kỳ thủ, bao gồm David Navara, Matthias Bluebaum, và thậm chí cả hai kỳ thủ Việt Nam là Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh.