FPT Play phát sóng độc quyền bộ môn cờ vua tại eSports World Cup 2025

Ngày nay, trên các nền tảng kỹ thuật số như Chess.com hay Lichess…, hàng triệu người đang thi đấu cờ vua mỗi ngày. Họ được xếp hạng bằng hệ thống ELO trực tuyến và các trận đấu được livestream như một nội dung eSports. Việc thi đấu cờ vua trực tuyến không chỉ phổ biến, mà còn đạt tính chuyên nghiệp ngang tầm các bộ môn thể thao điện tử như FPS hay MOBA.

Vì vậy, cờ vua, một trong những môn thể thao trí tuệ lâu đời nhất thế giới, sẽ được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của eSports World Cup 2025 từ ngày 29/7 đến 1/8 tại Boulevard Riyadh City, Riyadh, Saudi Arabia. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 triệu USD, bộ môn vốn gắn liền với hình ảnh bàn cờ vật lý giờ đây được đưa lên sân khấu điện tử hàng đầu thế giới phản ánh xu thế phát triển mạnh mẽ của bộ môn này.

Đây không đơn thuần là một sự bổ sung mang tính biểu tượng mà còn là nỗ lực tái định vị khái niệm "thể thao điện tử", mở rộng khán giả, kết nối cộng đồng người chơi game hiện đại với các giá trị: chiến thuật - tư duy - phản xạ lâu đời. Đồng thời mở ra tương lai mới cho các môn trí tuệ truyền thống khi gia nhập thế giới eSports.

Bộ môn cờ vua tại eWC 2025 sẽ diễn ra với hai giai đoạn thi đấu. Giai đoạn Vòng bảng (Group Stage), 16 kỳ thủ chia thành 4 bảng. Mỗi bảng sẽ không loại trực tiếp mà thi đấu theo thể thức double-elimination (GSL-style). Trong đó, mỗi trận gồm 2 ván rapid (cờ nhanh), diễn ra trong 10 phút mỗi ván và không cộng giờ. Nếu hòa, các kỳ thủ sẽ đấu thêm một ván Armageddon, ván đấu đặc biệt khi các kỳ thủ được chia thời gian không bằng nhau, để phân định thắng - thua. Top 2 mỗi bảng sẽ tiến vào vòng sau.

Huyền thoại Magnus Carlsen sẽ tham gia thi đấu tại eWC 2025.

Giai đoạn Vòng loại trực tiếp sẽ áp dụng Best of 4, trận đấu kết thúc khi 1 kỳ thủ đầu tiên thắng 3 ván trong tổng số 4 ván; bán kết Best of 6, trận đấu kết thúc khi 1 kỳ thủ đầu tiên thắng 4 trong tổng số 6 ván; và chung kết theo BO3 set, trận đấu kết thúc khi 1 kỳ thủ đầu tiên thắng 2 ván trên tổng số 3 ván, nếu cần sẽ có ván phụ. Việc áp dụng thể thức thi đấu tốc độ cao (10+0 rapid) và loại trực tiếp từ sớm khiến giải đấu giữ được nhịp độ kịch tính, phù hợp với thói quen theo dõi của khán giả eSports mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Tại eWC 2025, Chess.com là đối tác tổ chức và vận hành toàn bộ giải đấu, đảm bảo các tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và tính công bằng trong giải đấu. Toàn bộ các ván đấu sẽ được thực hiện trên ứng dụng thi đấu chuyên biệt của Chess.com, sử dụng hệ thống giám sát thời gian thực, kiểm soát thao tác người chơi, phòng tránh gian lận và tích hợp livestream. Điều này giúp bộ môn cờ vua trở nên chuẩn eSports với tính minh bạch, tốc độ xử lý cao và khả năng tiếp cận toàn cầu.

Bộ môn cờ vua tại eWC 2025 sẽ diễn ra với 16 kỳ thủ hàng đầu thế giới tham dự, trong đó có sự góp mặt của những kiện tướng nổi bật làng cờ quốc tế hiện nay. Đầu tiên là kiện tướng Magnus Carlsen (Na Uy) - huyền thoại sống của làng cờ thế giới. Dù đã rời ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn, Carlsen vẫn nắm giữ vị thế số 1 thế giới ở cờ nhanh và cờ chớp, đồng thời là biểu tượng toàn cầu của làn sóng cờ vua hiện đại. Anh từng 5 lần vô địch thế giới và hiện giữ thứ hạng số 1 FIDE ở nhiều thể loại.

Cái tên tiếp theo là Hikaru Nakamura (Hoa Kỳ) - kỳ thủ nổi bật bậc nhất trong thời đại số. Không chỉ có bảng thành tích thi đấu ấn tượng khi là nhà cựu vô địch cờ nhanh thế giới, Nakamura còn là một trong những nhà sáng tạo nội dung cờ vua được theo dõi nhiều nhất toàn cầu, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng eSports lẫn truyền thống.

Kỳ thủ Ian Nepomniachtchi (Nga) là người không thể bỏ qua. Anh từng 2 lần liên tiếp vào chung kết tranh chức vô địch thế giới (2021 và 2023). Với lối chơi giàu tốc độ, biến hóa và khả năng chuẩn bị sâu, Nepomniachtchi luôn là đối thủ nặng ký trong các thể thức thi đấu nhanh.

Ngoài 12 tuyển thủ được chọn từ hệ thống Champions Chess Tour, eWC 2025 còn trao 4 suất tham dự thông qua vòng Last Chance Qualifier (cơ hội cuối cùng), đảm bảo tính mở và cơ hội cạnh tranh cho các kỳ thủ đẳng cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Việc sở hữu bản quyền phát sóng eWC 2025 tiếp tục khẳng định chiến lược “Home of eSports” trong phát triển nội dung của FPT Play nói riêng, chiến lược phát triển của Tập đoàn FPT nói chung, đồng thời khẳng định vai trò kết nối cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam với những sự kiện thi đấu tầm cỡ quốc tế.

Là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình hàng đầu Việt Nam, FPT Play không chỉ đưa trực tiếp không khí cuồng nhiệt của bộ môn cờ vua mà còn trình chiếu nhiều bộ môn tiêu biểu trong khuôn khổ giải đấu đến với cộng đồng người hâm mộ eSports trong nước: Phát sóng trực tiếp và độc quyền bộ môn League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), PUBG (PC), VALORANT và Chess (Cờ vua); Phát sóng trực tiếp và trọn vẹn các bộ môn PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang (Nam & Nữ), Teamfight Tactics (Đấu Trường Chân Lý), CrossFire (Đột Kích) và Counter-Strike 2 (CS2).

Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn từng ván đấu nhanh, chuyên nghiệp, chất lượng hình ảnh sắc nét, bình luận tiếng Việt được thực hiện bởi bình luận viên hàng đầu trên Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website https://fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play.

Ngoài ra, FPT Play cũng sẽ tổ chức chuỗi Watch Party tại Hà Nội và TPHCM để cộng đồng người chơi game có thể trực tiếp theo dõi các trận đấu hấp dẫn trên màn hình lớn, cùng nhau cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam và giao lưu với các KOLs, caster (người bình luận), tuyển thủ khách mời.