Vừa chạy vừa quay phim, nhà sáng tạo nội dung nhận cái kết đắng

Matt Choi đã hoàn thành phần thi marathon ở giải New York City với thành tích dưới 3 giờ (sub3). Đây là thành tích khá tốt nếu so với những người không chuyên. Tuy nhiên, anh lại nhận cái kết đắng khi bị cấm vĩnh viễn tham dự giải đấu này.

Matt Choi thuê hai người đi xe đạp điện quay phim mình trong lúc thi đấu marathon ở giải New York City (Ảnh: People).

Lý do là bởi Matt Choi đã thuê hai người đi xe đạp điện ghi hình mình trong lúc chạy. Anh muốn đăng tải đoạn video ghi lại quá trình hoàn thành phần thi marathon lên mạng xã hội để thu hút người xem.

Trong nhiều thời điểm, hai người đi xe đạp điện mà Matt Choi thuê đã gây cản trở người khác tranh tài. Hai người này mang áo phản quang, đi luồn lách qua những người chạy bộ để ghi hình, đặc biệt là những đoạn đường đông đúc. Điều đó khiến cho không ít người chạy cảm thấy bức xúc.

Trên mạng xã hội Reddit và nhiều trang khác, các runner (người tham gia chạy) đã không ngớt lời chỉ trích Matt Choi khi cho rằng đây là hành động có hại cho môn thể thao này.

New York Road Runners, đơn vị tổ chức New York City Marathon, đã ra lệnh cấm vĩnh viễn Matt Choi tham gia bất kỳ giải nào được tổ chức ở thành phố New York trong tương lai. Kết quả của anh ở giải New York City Marathon 2024 cũng bị hủy bỏ. Đó là án phạt rất nặng cho hành động "gây rối" của vận động viên này.

Một người đi xe đạp điện quay lại buổi tập của Matt Choi trước giải New York City Marathon (Ảnh: Twitter).

Trong tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ Hai (4/11), New York Road Runners tuyên bố Matt Choi đã vi phạm quy tắc ứng xử của World Athletics và các quy tắc thi đấu của New York Road Runners.

Sau đó, Matt Choi đã đăng đàn xin lỗi. Anh viết trên trang Instagram cá nhân: "Tôi không có lời bào chữa nào. Đó là hành động ích kỷ của tôi. Nó đã gây ra nhiều hậu quả, trong đó có việc gây nguy hiểm cho những người chạy khác tham gia giải đấu".

Điều đáng nói, Matt Choi cũng thuê người đi xe đạp điện để quay phim ở giải Austin Marathon ở Texas vào năm ngoái.

Trên Youtube, Matt Choi tự giới thiệu mình là "doanh nhân gốc Hàn Quốc, người sáng tạo nội dung và là vận động viên marathon". Châm ngôn của vận động viên này là "muốn phá vỡ giới hạn, vượt qua rào cản và sống hết mình".

Trong quá khứ, Matt Choi từng là vận động viên bóng bầu dục tại Đại học Monmouth ở New Jersey. Sau đó, anh chuyển sang chạy bộ và trở thành người có tầm ảnh hưởng trong môn thể thao này. Tuy nhiên, sau sự cố tại New York City Marathon, nhiều nhãn hàng đã cắt tài trợ với Matt Choi.

Matt Choi không gian lận nhưng gây ảnh hưởng tới người khác tranh tài (Ảnh: FOS).

Trước Matt Choi, không ít vận động viên bị hủy kết quả marathon. Tai tiếng nhất là Rosie Ruiz, người bị phát hiện lẻn vào nhóm đầu, cách vạch đích không xa ở Boston Marathon năm 1980.

Hay vận động viên về nhất ở Orange County Marathon năm nay cũng không được công nhận kết quả vì không nhận nước đúng cách từ những người không phát nước (bao gồm cha của anh). Vận động viên Joasia Zakrzewski cũng bị tước huy chương ở giải GB Ultras 2023 vì bị phát hiện ngồi ô tô di chuyển 4km.

Năm 2011, một vận động viên cũng bị phát hiện đi xe bus thay vì chạy hết chặng đường. Trường hợp của Matt Choi lại khác. Anh không gian lận nhưng lại gây cản trở những người khác tranh tài.