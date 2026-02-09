Võ sĩ suýt cắn đứt tai đối thủ trên võ đài MMA

Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa Vaclav Mikulasek và Pavol Vasko, thuộc khuôn khổ sự kiện do công ty quảng bá Clash tổ chức. Đây là trận tái đấu được gắn mác “không luật lệ”, chỉ hai tháng sau lần chạm trán trước đó, nơi Vasko từng bị xử thua do phạm quy.

Tính chất “không luật lệ” của màn tái đấu nhanh chóng bị đẩy tới giới hạn khi Vasko bất ngờ cắn vào tai Mikulasek. Võ sĩ người CH Séc lập tức lùi lại, ôm tai và hét lên vì đau đớn.

Mikulasek ôm tai đau đớn sau khi bị đối thủ cắn (Ảnh: AOL).

Máu chảy ra từ tai của Mikulasek khiến trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu. Một người đứng sát võ đài, được cho là thành viên trong đội ngũ của Mikulasek, đã hắt nước lên vết thương để sơ cứu tạm thời.

Đoạn video ghi lại tình huống này đã được lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo cảnh báo nội dung có thể gây sốc cho người xem.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh nhanh chóng hộ tống Pavol Vasko rời khỏi lồng đấu. Tuy nhiên, họ không thể ngăn cản việc võ sĩ người Slovakia bị ném trúng đầu bởi một chiếc ghế cùng nhiều chai lọ từ khán đài tại nhà thi đấu Winning Group Arena (Brno).

Không dừng lại ở đó, một số người từ khu vực khán giả đã đuổi theo Vasko dọc lối dẫn lên sân khấu. Trong lúc cố trèo lên đường dốc, anh bị một người trong đám đông đấm trúng, ngã xuống và tiếp tục hứng thêm một chiếc ghế khác bị ném tới. Khi lên gần hết lối đi, Vasko còn bị một võ sĩ khác tung cú đá vào bụng trước khi chạy vào khu vực hậu trường.

Hiện vẫn chưa rõ những người tấn công Vasko là khán giả hay thành viên trong ê-kíp của Mikulasek.

Nhiều CĐV lao vào tấn công Pavol Vasko (Ảnh: AOL).

Sau sự cố, Mikulasek đăng tải lên Instagram hình ảnh tai bị sưng to và dính đầy máu, kèm theo một đoạn video ghi lại cảnh anh nói chuyện trước ống kính với chiếc băng lớn quấn quanh tai.

Mikulasek viết chú thích: “Luôn phải trả giá bằng máu”, đồng thời chia sẻ thêm hình ảnh kèm dòng chữ: “Nỗi đau luôn mang đến cho bạn một bài học”.

Dù được quảng bá là trận đấu “không luật lệ”, trang dữ liệu MMA uy tín Tapology cho biết các điều chỉnh luật cụ thể của trận đấu này bao gồm: cho phép húc đầu, giẫm đối thủ và đá kiểu bóng đá (soccer kick). Tuy nhiên, hành vi cắn đối thủ vẫn bị xem là vượt quá giới hạn chấp nhận được trong các sự kiện MMA chuyên nghiệp.