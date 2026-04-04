Võ sĩ quyền anh qua đời thương tâm vì trọng tài không dừng trận đấu

Sự cố đáng tiếc xảy ra trong trận đấu hạng siêu nhẹ giữa hai võ sĩ Jacob Oyoko và Julius Okuruchi tại Trung tâm Văn hóa Mumias, Kakamega (Kenya) vào ngày 28/3.

Jacob Oyoko qua đời thương tâm trên sàn đấu quyền anh (Ảnh: Astro).

Trận đấu này dự kiến diễn ra trong 4 hiệp và đã có một bước ngoặt kinh hoàng ở hiệp thứ hai khi Oyoko bị dồn vào góc võ đài và hứng chịu hàng loạt đòn tấn công từ đối thủ.

Võ sĩ 38 tuổi dường như không thể tự vệ trước những đòn đấm liên tiếp. Mặc dù anh đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng trọng tài đã không dừng trận đấu ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn tiếp tục để trận đấu diễn ra.

Trận đấu cuối cùng chỉ bị dừng lại sau khi Oyoko bị thương nặng và Okuruchi được tuyên bố thắng cuộc bằng knock-out kỹ thuật (TKO).

Theo báo cáo, cả hai võ sĩ đều vẫn có thể tự đi ra khỏi võ đài nhưng tình trạng của Oyoko đã xấu đi nghiêm trọng ở hậu trường. Võ sĩ người Kenya than phiền bị mệt và khó thở trước khi đổ gục xuống.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu, bao gồm cả hô hấp nhân tạo, trước khi đưa Oyoko tới bệnh viện. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu sống võ sĩ này sau đó đều thất bại.

Cái chết của Oyoko đã làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn trong những trận đấu quyền anh ở Kenya, bao gồm cả việc trọng tài quá chậm trễ trong việc đưa ra quyết định.

Ủy ban quyền anh chuyên nghiệp Kenya đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, trong đó có báo cáo y tế đầy đủ và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Bên cạnh đó, việc Oyoko nhận lời mời tham dự trận đấu chỉ hai ngày trước khi sự kiện diễn ra cũng dấy lên nghi ngờ về tư cách thi đấu của võ sĩ này.