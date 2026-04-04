Ông Lưu Tú Bảo từ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam

Đơn từ chức của ông Lưu Tú Bảo được cho là gửi từ Mỹ, được ký ngày 15/3. Trong đơn từ chức của mình, ông Lưu Tú Bảo cho biết ông phải rời Việt Nam sang Mỹ thời gian qua, để giải quyết việc gia đình.

Ông Lưu Tú Bảo từng dự định trở lại Việt Nam sau tháng 3. Tuy nhiên, do công việc gia đình vẫn chưa giải quyết xong, nên ông Lưu Tú Bảo phải tiếp tục ở lại Mỹ.

Trong đơn xin từ chức, Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo chia sẻ: “Để đảm bảo cho việc điều hành, chỉ đạo các hoạt động của liên đoàn được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, hôm nay tôi làm đơn này kính gửi các anh chị em trong Ban chấp hành (BCH) cho phép tôi được từ chức Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ 2, năm 2023 – 2028”

“Nếu sau này điều kiện cho phép, tôi sẽ xin phép tiếp tục tham gia cùng VBF. Kính chúc các anh chị em ủy viên BCH VBF được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và điều hành hoạt động của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn”, ông Lưu Tú Bảo viết tiếp.

Trước đó, Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo rời Việt Nam sang Mỹ hồi tháng 2/2025. Việc điều hành VBF và các hoạt động của quyền anh Việt Nam, liên quan đến VBF, trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, do BCH của liên đoàn này phân công người giải quyết.

Phía VBF cho biết, sau khi nhận được đơn từ chức, họ sẽ sớm tổ chức hội nghị bất thường của BCH, nhằm tìm ra chủ tịch mới.