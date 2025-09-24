Mbappe lập cú đúp, Real Madrid toàn thắng ở La Liga

Hành quân đến sân Ciutat de Valencia của Levante ở vòng 6 La Liga, Real Madrid quyết tâm duy trì mạch toàn thắng. HLV Xabi Alonso có nhiều sự thay đổi về đội hình, tuy nhiên cặp tiền đạo Mbappe và Vinicius vẫn đá chính từ đầu.

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa (Ảnh: Getty).

Real Madrid liên tục ép sân và sức ép của họ đã được cụ thể hóa ở phút 28. Vincius vẩy má ngoài đầy kỹ thuật, bóng đi hiểm hóc và khiến thủ môn Ryan chỉ biết chôn chân đứng nhìn, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

10 phút sau, Real Madrid nhân đôi cách biệt và Vinicius lại tiếp tục tỏa sáng. Ngôi sao người Brazil chuyền bóng thuận lợi, tạo điều kiện để tân binh trẻ tuổi Mastantuono thoát xuống và dứt điểm nhanh vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Sang hiệp 2, Levante gây bất ngờ khi chơi đôi công với Real Madrid, Phút 54, Romero thoát xuống đáy biên, sau đó cố gắng sút bóng ở góc hẹp. Huijsen trong lúc cố gắng truy cản đã mắc lỗi, tạo điều kiện để Eyong chớp thời cơ lao đến đánh đầu tung lưới Real Madrid, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Levante.

Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid nhanh chóng lấy lại thế trận và đến phút 64, Mbappe ghi bàn để giúp Real Madrid dẫn trước 3-1 sau pha đá 11m thành công. Trước đó, tiền đạo người Pháp kiếm về phạt đền khi anh bị Elgezabal phạm lỗi trong vòng cấm.

Hai phút sau, Mbappe hoàn thành cú đúp bàn thắng. Cựu cầu thủ Paris Saint Germain sau khi nhận đường chuyền của Guler đi bóng tốc độ để vượt qua thủ môn của Levante và dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1 cho đoàn quân HLV Xabi Alonso.

Real Madrid tạo ra nhiều cơ hội trong hơn 20 phút cuối nhưng họ không ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội khách thắng 4-1 Levante. Thầy trò HLV Xabi Alonso củng cố ngôi đầu La Liga khi nắm trong tay 18 điểm trọn vẹn sau 6 vòng đấu toàn thắng.

Đội hình thi đấu

Levante: Ryan, Pampin, De La Fuente, Elgezabal, Toljan, Olasagasti, Oriol Rey, Vencedor, Carlos Alvarez, Eyong, Ivan Romero.

Bàn thắng: Eyong (54').

Real Madrid: Courtois, Asensio, Carreras, Huijsen, Ceballos, Valverde, Tchouameni, Fran Garcia, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Vinicius (28'), Mastantuono (38'), Mbappe (64', 66').