Marcus Rashford bị chỉ trích vì bỏ lỡ bàn thắng một cách khó tin

"Đây chắc chắn là pha bỏ lỡ khó tin nhất của mùa giải", một CĐV của Barcelona bày tỏ sau khi chứng kiến tiền đạo Marcus Rashford bỏ lỡ bàn thắng một cách khó tin trong trận tranh cúp Joan Gamper Trophy giữa đội chủ sân Nou Camp với Como rạng sáng 11/8 (giờ Việt Nam).

Rashford gia nhập Barcelona từ Man Utd dưới dạng cho mượn ở mùa hè này, được điền tên vào đội hình xuất phát để đối đầu với CLB Como đang chơi ở Serie A trong trận đấu cuối cùng trước mùa giải của CLB.

Rashford vượt qua thủ thành Jean Butez và trước mặt anh chỉ còn mỗi khung thành trống (Ảnh: X).

Tuy nhiên Rashford lại dứt điểm ra ngoài một cách khó hiểu (Ảnh: X).

Khi đội bóng Tây Ban Nha đang dẫn trước 4-0, Rashford đã tạo ra cơ hội tuyệt vời để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Ngôi sao người Anh tỏ ra rất tự tin khi vượt qua thủ môn Jean Butez và trước mặt anh chỉ còn khung thành trống.

Điều bất ngờ là pha dứt điểm ở cự ly gần của Rashford và không bị ai theo kèm lại đi ra ngoài một cách khó hiểu. Tiền đạo người Anh cũng cảm thấy sốc với pha bỏ lỡ bàn thắng của mình và giơ tay lên cao đầu.

Rashford cảm thấy nuối tiếc sau khi bỏ lỡ bàn thắng (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ cũng vô cùng sửng sốt khi phản ứng trên mạng xã hội. Một người đăng: "Rashford đã bỏ lỡ 25/26 cơ hội rồi".

"Không đời nào cậu ta lại bỏ lỡ điều đó được nhỉ!?", người thứ hai viết. Người thứ ba cũng bày tỏ: "Sao cậu ta lại bỏ lỡ bàn thắng dễ như ăn kẹo vậy chứ?". "Đá thế này thì chắc cậu ta cũng phải trở lại Man Utd mà thôi", thêm một người nữa khẳng định.

Dù không ghi bàn nhưng Rashford cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Rafinha ghi bàn, qua đó giúp Barcelona giành chiến thắng đậm 5-0 trước Como để đoạt cúp Joan Gamper Trophy.

Đáng chú ý Rashford đã ghi bàn trong trận giao hữu với CLB của Hàn Quốc Daegu FC hôm 4/8, nhưng anh đang phải đối mặt với viễn cảnh trở thành 1 trong 7 cầu thủ Barcelona bị cấm thi đấu tại La Liga.

Giống như những năm gần đây, Barcelona đang phải loay hoay tìm cách tuân thủ các quy định tài chính của La Liga và đăng ký tất cả cầu thủ của mình. Và mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ khi Rashford có nguy cơ trở thành một trong những ngôi sao bị bỏ lỡ.